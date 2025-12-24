Detenido un técnico de teleasistencia por robar joyas y dinero en efectivo a personas mayores en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en domicilios de personas mayores, aprovechándose de su trabajo como técnico de un servicio de teleasistencia.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa prestadora del servicio de teleasistencia, que alertó de varios incidentes similares ocurridos en distintos domicilios entre los meses de marzo y julio de este año. Todas las víctimas eran personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad.

El detenido acudía a los domicilios con la excusa de revisar o reparar los dispositivos de teleasistencia y, una vez en el interior, aprovechaba con cualquier tipo de excusa para sustraer joyas y dinero, marchándose posteriormente de forma apresurada.

Las pesquisas policiales permitieron vincular al detenido con al menos otros cuatro hechos denunciados. Como resultado de la investigación, el hombre fue localizado y detenido, pasando posteriormente a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que las personas mayores son un colectivo especialmente vulnerable y que este tipo de delitos generan una gran sensación de inseguridad y desconfianza. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, no dejar sin supervisión a personas desconocidas en el domicilio y denunciar cualquier hecho sospechoso.