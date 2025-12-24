Detenido un técnico de teleasistencia por robar joyas y dinero en efectivo a personas mayores en Zaragoza
El detenido utilizaba su acceso a las viviendas para ganarse la confianza de las víctimas y sustraer joyas y dinero en efectivo mientras realizaba supuestas reparaciones
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en domicilios de personas mayores, aprovechándose de su trabajo como técnico de un servicio de teleasistencia.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa prestadora del servicio de teleasistencia, que alertó de varios incidentes similares ocurridos en distintos domicilios entre los meses de marzo y julio de este año. Todas las víctimas eran personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad.
El detenido acudía a los domicilios con la excusa de revisar o reparar los dispositivos de teleasistencia y, una vez en el interior, aprovechaba con cualquier tipo de excusa para sustraer joyas y dinero, marchándose posteriormente de forma apresurada.
Las pesquisas policiales permitieron vincular al detenido con al menos otros cuatro hechos denunciados. Como resultado de la investigación, el hombre fue localizado y detenido, pasando posteriormente a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.
La Policía Nacional recuerda que las personas mayores son un colectivo especialmente vulnerable y que este tipo de delitos generan una gran sensación de inseguridad y desconfianza. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, no dejar sin supervisión a personas desconocidas en el domicilio y denunciar cualquier hecho sospechoso.
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Pilar Alegría renueva las listas del PSOE y evita una revolución en plena crisis
- Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet
- Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel
- Denuncian el robo de parte de la decoración de un restaurante de Zaragoza: 'No contentos con eso pusieron una reseña vacilando
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero