Muere una mujer de 77 años atropellada en la A-223 en Andorra

Una mujer de 77 años, vecina de Andorra (Teruel), falleció este miércoles 24 de diciembre tras ser atropellada en la carretera A-223, a la altura del punto kilométrico 10,700, en el término municipal de Andorra, según ha informado la Guardia Civil de Teruel.

El siniestro se produjo sobre las 20.00 horas. La víctima, que caminaba por la vía, murió a consecuencia del atropello.

El conductor del vehículo implicado dio negativo en la prueba de alcohol y positivo en la prueba de drogas, con presencia de cocaína y opiáceos, según el test realizado.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Alcañiz se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del atropello e instruye diligencias para el Juzgado de Guardia de Alcañiz.