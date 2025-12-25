Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en el Moncayo: un coche se precipita por un barranco de 70 metros en el acceso al santuario

El conductor ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la DPZ y trasladado en ambulancia a un hospital de Zaragoza

Los bomberos de la DPZ en el lugar de los hechos / DPZ

Zaragoza

Nuevo susto en el Moncayo. Pocos días después de la muerte de un montañero de casi 70 años que se había perdido en el Parque Natural, un coche se ha precipitado este 25 de diciembre por el barranco situado junto a la pista de acceso al Santuario del Moncayo.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Tarazona han acudido de urgencia hasta la zona para rescatar y evacuar al conductor del vehículo que ha resultado herido tras una caída de aproximadamente 70 metros. La víctima, de la cual no ha trascendido ni el sexo ni la edad, ha sido trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario de Zaragoza.

Los hechos han ocurrido en la pista que da acceso al Santuario del Moncayo por donde a diario pasan vehículos que aparcan en la misma puerta del recinto mientras otros deciden hacerlo más abajo para evitar los riesgos de circular por una zona con semejante precipicio.

