Susto en el Moncayo: un coche se precipita por un barranco de 70 metros en el acceso al santuario
El conductor ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la DPZ y trasladado en ambulancia a un hospital de Zaragoza
Nuevo susto en el Moncayo. Pocos días después de la muerte de un montañero de casi 70 años que se había perdido en el Parque Natural, un coche se ha precipitado este 25 de diciembre por el barranco situado junto a la pista de acceso al Santuario del Moncayo.
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Tarazona han acudido de urgencia hasta la zona para rescatar y evacuar al conductor del vehículo que ha resultado herido tras una caída de aproximadamente 70 metros. La víctima, de la cual no ha trascendido ni el sexo ni la edad, ha sido trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario de Zaragoza.
Los hechos han ocurrido en la pista que da acceso al Santuario del Moncayo por donde a diario pasan vehículos que aparcan en la misma puerta del recinto mientras otros deciden hacerlo más abajo para evitar los riesgos de circular por una zona con semejante precipicio.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- Ya es oficial: Langarita se marcha del Casademont Zaragoza y continuará su carrera en Estados Unidos
- Detenido por pegarle un puñetazo a una técnica sanitaria en plena calle en Zaragoza