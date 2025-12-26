Cuatro personas detenidas y otras 14 investigadas robar en varias empresas Huesca y Teruel

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración con el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, en el marco de la OP. SABAGENS, procedieron a la detención de cuatro personas e investigación de otras tres, como supuestas autoras de catorce delitos de robo con fuerza en el interior empresas ubicadas en la provincia de Huesca y Teruel y un delito de receptación.

El pasado verano se detectó la presencia de un grupo delictivo dedicado a cometer robos con fuerza en el interior de empresas de diferentes localidades de las provincias de Huesca y Teruel, en las que sustrajeron cobre, herramientas, taladros, radiales industriales, terminales móviles, etc, siendo el valor de lo sustraídos de unos 700.000 €.

Los investigadores, una vez se realizaron los trabajos de campo en las distintas escenas de los robos, pudieron determinar que el modus operandi era el mismo en todos ellos.

En el proceso de la operación, los agentes llevaron a cabo distintas líneas investigativas para el esclarecimiento de los hechos. Durante las mismas, se recuperaron en un barrio periférico de la localidad de Sabadell dos furgonetas y un camión-caja que habían sido sustraídos de varias de las empresas oscenses, pudiéndose identificar a los posibles autores.

En el transcurso de las averiguaciones y tras varios despliegues operativos en la provincia de Barcelona que confirmaron la localización del grupo delictivo en una zona periférica de la localidad de Sabadell, se pudo comprobar que, parte de los efectos sustraídos los derivaban hacia una chatarrería ubicada en dicha localidad.

A finales del pasado mes de noviembre, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro, Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, apoyados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de las Comandancias de la Guardia Civil de Barcelona y Lérida y la Policía Local de Sentmenat (Barcelona), realizaron dos inspecciones en empresas de gestión de residuos en las provincias de Barcelona y Lleida, encontrando en una de ellas, material procedente de uno de los robos de la provincia de Huesca.

El transcurso del operativo, se procedió a la detención de cuatro personas e investigación de otras tres, como presuntas autoras de 14 delitos de robo con fuerza y un delito de receptación, siendo cuatro varones y tres mujeres, en edades comprendidas entre los 19 y los 50 años, vecinos de las localidades de Sabadell (Barcelona) y Lérida.

Los agentes pudieron resolver los robos en interior de 13 empresas ubicadas en las localidades de Barbastro, Monzón, Fraga y Torrente de Cinca, de la provincia de Huesca y una en la localidad de Monroyo de la provincia de Teruel, así como recuperar parte de los efectos sustraídos, teniendo un valor de unos 230.000 €.

La UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia Plaza nº 1 de Monzón, quedando los detenidos en libertad con cargos y la obligación de los investigados de personarse ante la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.