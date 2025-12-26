Detenido un joven de 16 años en Huesca por intermediar en una estafa bancaria dando la cuenta de su abuela

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un joven de 16 años al que le imputa un presunto delito de estafa y blanqueo por haber puesto a disposición de una organización criminal la cuenta corriente de su abuela para recibir distintas cantidades de dinero procedentes de estafas bancarias.

El menor fue contactado a través de la red social Tik tok, donde solicitaban cuentas bancarias para realizar trasferencias de dinero a cambio de una parte del botín transferido. Este chico aportó la cuenta bancaria de su abuela, a la que le transfirieron 3.980 euros. Un dinero que los investigadores pudieron averiguar que provenía de una estafa bancaria denunciada en Guadalajara.

La víctima de la ciudad castellanomanchega recibió un SMS suplantando la identidad de su banco en el que le convenían a acceder a un link para realizar unas supuestas comprobaciones y, tras hacerlo, le transfirieron dicha cantidad de dinero hasta la cuenta aportada por el menor detenido, quien seguidamente transfirió parte de dicho montante a otra cuenta aportada por la organización criminal, mientras que el resto del dinero lo utilizó para la compra de un teléfono móvil.

El desempeño de este menor detenido se conoce en el argot policial como ejercer de "mula", motivo por lo cual se procedió a su detención como responsable de un delito de estafa y blanqueo.

Esta metodología criminal se denomina 'vishing' y consiste en personas que se hacen pasar por entidades financieras y, usando estrategias de ingeniería social y otras de suplantación telefónica, consiguen inducir a engaño a los clientes de esas entidades financieras, consiguiendo que accedan a su banca online, donde realizan las operaciones que esos supuesto empleados les van indicando, para posteriormente otras personas recogerán los beneficios monetarios y los moverán a otras cuentas, o transformándolos en criptoactivos, hasta que llegan a los niveles más altos de la organización criminal.

La Policía Nacional advierte de que realizar estas actividades delictivas con organizaciones criminales, además del riesgo de cometer hechos que implica una responsabilidad penal, supone igualmente un riesgo para las "mulas", ya que cualquier incumplimiento de lo "acordado", puede acarrear una actuación vengativa y ejemplarizante, por parte de estas organizaciones criminales.

La Brigada Provincial de Policía Judicial Huesca continua con esta investigación para determinar los responsables de esta estafa.