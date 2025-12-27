Aragón, en la lucha contra la pornografía infantil: 40 operaciones, 30 detenidos y casi un millón de archivos incautados

La Policía Nacional no cesa en su lucha contra la explotación sexual de menores en internet, desarrollando más de cuarenta operaciones policiales en Aragón y practicando una treintena de detenciones y registros relacionados con delitos de pornografía infantil y corrupción de menores en los que se han intervenido cerca de un millón de archivos entre fotografías y vídeos.

Estas investigaciones, llevadas a cabo por unidades especializadas en delitos tecnológicos, han permitido intervenir cerca de un millón de fotografías y vídeos ilícitos, así como un centenar de dispositivos informáticos utilizados para la producción, almacenamiento o distribución de este tipo de material.

La pornografía infantil constituye un delito especialmente grave que engloba la producción, posesión, distribución, difusión o facilitación de material sexual en el que participan menores, ya sea mediante imágenes reales o, cada vez con mayor frecuencia, a través de contenidos manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

Estas conductas están tipificadas en el Código Penal y conllevan penas de prisión elevadas, especialmente cuando existe contacto directo con las víctimas, coacciones, amenazas o ánimo de lucro. Las investigaciones han permitido detectar a depredadores sexuales que actúan en el entorno más cercano de los menores, utilizando redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos en línea o foros cerrados para ganarse su confianza, manipularlos y obtener material de carácter sexual, en muchos casos prolongando los abusos durante años.

En el repaso de las actuaciones más relevantes desarrolladas recientemente, la Policía Nacional destaca la Operación URTZI, que permitió desarticular un grupo de pederastas que compartían material de producción propia, incluyendo abusos sexuales cometidos sobre tres menores del entorno familiar. Dos de los detenidos ingresaron en prisión.

La operación AROMO, en la que se descubrió que el detenido, además de poseer y distribuir pornografía infantil, había obtenido material sexual de al menos siete menores, decretándose su ingreso en prisión.

La operación ALIANZA, centrada en adultos que contactaban con menores a través de redes sociales ofreciéndoles regalos y dinero para mantener relaciones sexuales.

Y la operación CUBA, que permitió descubrir a un individuo que llevaba más de diez años abusando sexualmente de menores, interviniéndose material correspondiente a más de 140 víctimas.

Muchas de estas investigaciones han sido posibles gracias a la colaboración ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional, y al trabajo conjunto con organismos policiales de otros países.

La Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, un canal totalmente anónimo y confidencial, para comunicar cualquier sospecha, contenido, enlace, perfil o comportamiento relacionado con la explotación sexual de menores en internet.

Ante cualquier duda, especialmente cuando existan indicios en el entorno cercano de los menores, es fundamental comunicarlo. Un solo mensaje puede ser determinante para proteger a una víctima y detener a un agresor.