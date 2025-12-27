Los sucesos más destacados de Zaragoza: el asesinato de Eugenia, dos homicidios en 170 metros y un saqueo histórico

Zaragoza dice adiós a un año de lo más ajetreado, de mucho movimiento (como siempre) en sus sedes policiales y en sus sedes judiciales, con muchas historias que contar detrás de cada una de estas intervenciones. Por eso hay historias de todo tipo, tantas como veces ha intervenido la Policía en las calles de la ciudad y tantas como veces ha actuado la Justicia en los juzgados de la ciudad. Son historias trágicas como el asesinato machista de Eugenia Mercedes, indignantes como el saqueo del cementerio de Torrero y difíciles de digerir como el juicio contra el conductor (ebrio y drogado) que mató a Luismi. Al hablar de estos mismos episodios se le quebraba la voz a la hija de Eugenia Mercedes, a las víctimas de la profanación del camposanto zaragozano y a los familiares del joven futbolista del CD Fuentes, algunos de los casos que más han impactado en la opinión pública de la capital aragonesa desde que comenzara el año, que ahora se despide dejando atrás otras muchas historias.

Porque hay muchas más, por supuesto, en una ciudad que supera los 700.000 habitantes... Dos asesinatos en dos bares de Las Delicias a los que apenas separan 170 metros, un atrincheramiento en pleno corazón de La Magdalena, las seis denuncias a un profesor de Corazonistas por presuntas agresiones sexuales a sendos alumnos de Educación Infantil, varios muertos en el incendio de sus viviendas o en sus residencias (Domus Vi Zalfonada), oleadas de atracos en salones de juego, hasta diez juicios con jurado popular, la absolución de una madre para quien se solicitaba la prisión permanente revisable al acusarle de asfixiar a su bebé en el hospital, otras tantas condenas por viles crímenes en Zaragoza y en sus pueblos, el juicio contra la Diabla, el juicio contra la ‘Manada’ de Zaragoza, el juicio contra Ignacio Magaña (PSOE), el juicio contra el polémico alcalde de Aguarón, el juicio contra el expresidente del Campo de Cariñena...

Mariano Casasnovas y Eduardo Lacasta

Son, a grandes rasgos, los derroteros de un curso en el que han fallecido viejos conocidos de la Audiencia Provincial de Zaragoza como Mariano Casasnovas, el empresario que quiso comprar el Real Zaragoza a Agapito Iglesias, y Eduardo Lacasta, el propietario de Fincas Atlanta que a principios de este mismo año pintó su rostro en la iglesia de San Matías de Latre, una pedanía de Caldearenas.

En las mismas salas de vistas que ambos frecuentaban en la Audiencia Provincial de Zaragoza, se han juzgado viles asesinatos a lo largo de estos últimos meses. Y ha habido condenas, al asesino machista de Escatrón, a los jóvenes que maniataron y torturaron hasta la muerte a un traficante en Figueruelas, a una madre que asfixió y abandonó a su bebé en el CaixaFórum, a un veinteañero que degolló a un vecino de Las Fuentes por miedo a una agresión sexual, a un vecino de Ejea que mató a cuchilladas a su camello, a un hombre que mató a un viejo amigo en la calle Lastanosa, al autor de dos asesinatos en un edificio okupado de la calle Boggiero... Junto a ellos también ha resultado absuelto un vecino de Ejea que descerrajó un tiro mortal en defensa propia.

Otros delitos

Y luego se han repetidos los episodios que se suceden año tras año. Atracos en salones de juego, en establecimientos comerciales como una tienda de Alejandro Moda de la que se llevaron más de 200.000 euros en ropa, en perfumerías, en fruterías o en un concesionario de coches de lujo. De delitos sexuales, lo mismo. La violación de un vecino de San José que grabó la agresión sexual a su sobrina menor de edad, un episodio de agresión sexual en los baños de un centro educativo o las denuncias que se están investigando contra un profesor de Corazonistas por presuntas agresiones sexuales a seis alumnos de Educación Infantil. Y, de incendios, también lo mismo. En incendios de sus viviendas, por ejemplo, han fallecido vecinos de la calle Tomás Bretón, de la calle Pablo Iglesias, de la avenida América. Y en la residencia Domus Vi Zalfonada murió un interno de 93 años.

Y detrás de todos y cada uno de estos episodios hay una historia, la del asesinato machisto de Eugenia, la de las muchas víctimas de los robos en el cementerio o la de la familia de Luismi. "Mi madre no tuvo una vida fácil. Ha sido muy trabajadora desde pequeña y muy independiente. Siempre le ha gustado ayudar a los demás", decía la hija de Eugenia Mercedes tras su asesinato en la calle Privilegio de la Unión. "Cuando fui a poner las flores en los nuevos jarrones, me encontré con que le había pegado tres martillazos a la Virgen y se habían quedado tan tranquilos", se resignaba una víctima de los robos en el cementerio. "Todo está siendo caótico: cargo con el peso de haber pedido a mi hermano y de intentar levantar a mis padres", declaraba la hermana de Luismi. De esta forma se han verbalizado algunos de los casos más mediáticos que se han registrado en Zaragoza a lo largo del último año. Pero hay muchas más, por supuesto... Y en 2026 vendrán otras tantas.