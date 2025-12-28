Aragón se salda con tres esquiadores rescatados en el Pirineo durante este fin de semana

Tres personas tuvieron que ser rescatadas este fin de semana -último del mes de diciembre- en distintos puntos del Pirineo aragonés mientras practicaban esquí de montaña, en intervenciones en las que participaron los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, la Unidad Aérea de Huesca y personal sanitario del 061.

El primer aviso se recibió a las 11.36 horas del sábado en el Collado de Aisa, en el término municipal de Aisa, donde una esquiadora de montaña quedó atrapada en la nieve tras sufrir una rotura de tibia. Tras activarse el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061, la mujer fue localizada desde el aire, evacuada en helicóptero y trasladada al Hospital San Jorge de Huesca. La accidentada es una mujer de 24 años, vecina de Tolosa (Guipúzcoa).

Ya en la jornada de hoy, 28 de diciembre, se ha producido otro aviso en la ladera norte del pico Maladeta a las 10.58 horas, en el término municipal de Benasque. En este caso, una esquiadora de montaña ha caído al mismo nivel que le provocó un esguince de rodilla. El GREIM de Benasque, junto con la Unidad Aérea de Huesca y personal sanitario del 061, ha procedido a su localización y evacuación. La mujer, de 25 años y vecina de Las Rozas (Madrid), ha sido trasladada en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque, desde donde ha continuado por sus propios medios.

El tercer rescate de este fin de semana ha tenido lugar hoy a las 15.30 horas en la zona del GR-11, entre la Majada de Sarrato y el pico Labaza, en el término municipal de Panticosa. Un esquiador de montaña había sufrido una caída que le provocó un corte en la pierna. Tras la activación del GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061, el herido ha sido localizado, evacuado en helicóptero y trasladado al centro de salud de Escarrilla (Huesca). Se trata de un hombre de 27 años, vecino de Errentería (Guipúzcoa).

Las tres intervenciones se han desarrollado con apoyo aéreo debido a la dificultad de acceso a las zonas en las que se produjeron los accidentes.