Susto en Fraga al incendiarse la cocina de un primer piso
Han tenido que evacuar a varios vecinos mientras los equipos de emergencia trabajaban
A las 12.30 horas, los bomberos de la Diputación de Huesca de Fraga recibían un aviso por un incendio. El operativo se ha trasladado hasta la calle Príncipe de Viana, en Fraga, donde la cocina de una vivienda situada en el primer piso del edificio se encontraba en llamas.
Tanto los efectivos del parque de bomberos de la DPH de Fraga, como los bomberos de Monzón han logrado sofocado el incendio. La intervención ha tenido una duración de una hora y media y en el operativo también ha participado la Policía Local de Fraga.
No ha habido que lamentar daños personales y, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, únicamente ha quedado completamente calcinada la cocina.
Los vecinos de las dos primeras plantas han sido evacuados y el resto han sido confinados en las partes más altas del edificio mientras los bomberos han permanecido trabajando.
