Azcón, tras la muerte de "tres expertos montañeros" en Panticosa: "Eran personas muy queridas en el valle"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado esta tarde la helisuperficie de Panticosa para trasladar sus condolencias por la muerte de "tres expertos montañeros" en un alud en el pico Tablato (2.700 metros de altitud). Ha sido "uno de los peores aludes que recordamos" en palabras de Azcón, quien ha lamentado la muerte de "tres amantes del Pirineo", entre quienes se encontraba Jorge García Dihinx, pediatra en el hospital San Jorge de Huesca. "Eran personas muy queridas en el valle y expertos montañeros y meteorólogos", ha expresado el presidente autonómico ante los medios de comunicación.

"El conocimiento que tenían de la montaña era de los mejores del Pirineo y del país. Ha sido un golpe de mala suerte. Un alud ha segado la vida de tres amantes del Pirineo, que vivían por y para el Pirineo", ha continuado Azcón, quien ha querido agradecer la "magnífica labor" de los servicios de emergencias. "Hay que dar la enhorabuena a la Guardia Civil y al 112 porque el rescate ha sido en tiempo récord", ha manifestado desde la helisuperficie de Panticosa, donde ha podido conversar con los especialistas del Greim que han participado en el rescate.

"La montaña aragonesa está de luto. El conocimiento y la experiencia que tenían es conocida en la calle y en las redes por todos aquellos que aman el Pirineo. Es mala suerte. Aún siendo un experto profesional de la montaña y de la meteorología se puede sufrir un golpe de mala suerte", ha abundado el presidente del Ejecutivo autonómico, para quien ha sido "un alud especialmente dramático y triste". "Es una muerte que nos impacta y nos conmociona", ha finalizado.