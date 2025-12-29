Detenido por robar en vehículos en Caspe: ventanillas fracturadas y un botín de 1.000 euros
La Guardia Civil detiene a un hombre de 30 años a quien imputa nueve robos y un hurto
El Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la localización del presunto autor de multitud de robos en interior de vehículos cometidos en la citada población.
Durante los meses de noviembre y diciembre se produjeron varios robos en el interior de vehículos que se hallaban estacionados en el casco urbano de Caspe. De la investigación realizada por agentes del Equipo Roca de dicha localidad se pudo determinar que los mismos se habrían efectuado por la misma persona y con el mismo modus operandi. Robos efectuados durante la madrugada, mediante fractura de una de las ventanillas de los turismos, y posterior sustracción de los efectos que hubiese en el habitáculo.
Con los indicios obtenidos en la investigación la Guardia Civil logró obtener la identidad del presunto autor de los hechos, el cual fue localizado e investigado el pasado 22 de diciembre en Caspe. Se trata de un varón de 30 años, nacionalidad española, al que se le imputaron un total de 9 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de hurto. La valoración de la totalidad de los efectos sustraídos en dichos hechos delictivos asciende a casi 1000 euros, además de los daños ocasionados en los vehículos para la comisión de los hechos.
- De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas
- Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón
- El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: 'Estoy flipando con el precio
- La Academia de la Lengua lo tiene claro: quiere promover el aragonés en Huesca
- El Casademont Zaragoza-Araski, en directo: el Príncipe Felipe pide una alegría
- El reto de moverse en Zaragoza: de la polémica de la Zona de Bajas Emisiones a la ampliación de la línea 1 del tranvía