Detenido por robar en vehículos en Caspe: ventanillas fracturadas y un botín de 1.000 euros

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la localización del presunto autor de multitud de robos en interior de vehículos cometidos en la citada población.

Durante los meses de noviembre y diciembre se produjeron varios robos en el interior de vehículos que se hallaban estacionados en el casco urbano de Caspe. De la investigación realizada por agentes del Equipo Roca de dicha localidad se pudo determinar que los mismos se habrían efectuado por la misma persona y con el mismo modus operandi. Robos efectuados durante la madrugada, mediante fractura de una de las ventanillas de los turismos, y posterior sustracción de los efectos que hubiese en el habitáculo.

Con los indicios obtenidos en la investigación la Guardia Civil logró obtener la identidad del presunto autor de los hechos, el cual fue localizado e investigado el pasado 22 de diciembre en Caspe. Se trata de un varón de 30 años, nacionalidad española, al que se le imputaron un total de 9 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de hurto. La valoración de la totalidad de los efectos sustraídos en dichos hechos delictivos asciende a casi 1000 euros, además de los daños ocasionados en los vehículos para la comisión de los hechos.