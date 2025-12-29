Un conductor sin carnet roba un coche en una gasolinera de El Burgo de Ebro

La Guardia Civil ha detenido a una persona que hurtó un turismo en una gasolinera y huyó de la estación de servicio a gran velocidad, que fue localizado en un periodo de tiempo de media hora después de cometer el hecho.

Sobre las 20.00 horas del día 25 de diciembre se recibió un aviso en la Central de Emergencias de Guardia Civil (062), comunicando el hurto de un turismo en una estación de servicio, ubicada en la A-68, punto kilométrico 225, término municipal de El Burgo de Ebro, durante el transcurso en el que su propietario se encontraba repostando el vehículo. El presunto autor habría abandonado la gasolinera a gran velocidad.

De inmediato la Guardia Civil alertó a las patrullas que se encontraban de servicio de lo ocurrido y, minutos después, agentes del Destacamento de Tráfico de Alfajarín observaron el vehículo sospechoso cuando circulaba por la AP-2, a gran velocidad y poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía por las peligrosas maniobras que realizaba.

Gracias a la rápida actuación de los agentes que participaban en el dispositivo se logró detener al sospechoso, a las 20.30 horas en la AP2, km 38, término municipal de Pina de Ebro, garantizando al mismo tiempo la seguridad del resto de vehículos que circulaban por la vía. Durante su identificación se verificó que el conductor no poseía permiso de conducción, así como que le constaban dos requisitorias judiciales en vigor de búsqueda, detención y personación, procediendo a su detención.

Al detenido, un varón de 23 años, nacionalidad marroquí, con domicilio en la provincia de Albacete y al que le constan antecedentes policiales, se le imputaron supuestos delitos de hurto y uso de vehículo, delito de conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso de conducir, y delito por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas. En esta actuación participaron agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Alfajarín y de seguridad ciudadana de Pina de Ebro y Alfajarín.