Así atendieron los agentes de la Guardia Civil a una mujer que se había desvanecido y estaba de parto en Utebo (Zaragoza): "Es un servicio de los que nunca se olvidan"

Tras recibir la llamada de un familiar, accedieron a la vivienda y localizaron a la joven tendida en el suelo del cuarto de baño con fuertes temblores generalizados, palidez y un evidente estado de aletargamiento

Los agentes de la Guardia Civil que asistieron a la mujer durante el pacto.

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

"De los que nunca se olvidan". Así han resumido los dos agentes de la Guardia Civil el servicio que tuvieron que realizar el pasado viernes en Utebo (Zaragoza), donde auxiliaron y asistieron a una mujer de 26 que se encontraba desvanecida en su casa y en pleno proceso de parto. "Estábamos de patrulla por el casco urbano de la localidad cuando una mujer que estaba en un domicilio y varios viandantes nos pidieron intervenir porque esta chica estaba en el suelo del cuarto del baño y estaba embarazada", cuentan.

Los hecho se produjeron a las 11.15 horas. Cuando los agentes accedieron de inmediato al inmueble, la localizaron con fuertes temblores generalizados, palidez y un evidente estado de aletargamiento. "Justo se encontraba en pleno proceso de dar a luz. Nos aseguramos de que estuviera bien y llamamos inmediatamente a los servicios médicos para que vinieran lo antes posible", añaden. "En un primer momento valoramos llevarla nosotros a un centro hospitalario, pero dado el estado en el que estaba, en pleno parto, decidimos asistirla allí. Le pedimos toallas y, poco después, dio a luz de forma muy rápida", explica el otro agente.

La joven dio a luz a una niña y "todo salió bien", aseguran estos protagonistas. "Acomodamos a la madre, a la niña...hasta que llegaron los equipos médicos y también trasladamos tranquilidad a los familiares y, sobre todo, a la madre", añaden. Tanto ella como el bebé fueron trasladados al hospital Clínico de Zaragoza para recibir una atención médica más exhaustiva tras el alumbramiento. 

"Se encuentran en buen estado, ya están en el domicilio. Es un servicio de los que nuncan se olvidan", concluyen los agentes.

