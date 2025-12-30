La mujer herida por el alud de Panticosa recibe el alta hospitalaria

La mujer de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes producidos por el alud en el pico Tablato ha recibido el alta hospitalaria esta mañana. La joven fue rescatada en el día de ayer por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos.

El alud que tuvo lugar este pasado lunes en el Pirineo aragonés se saldó con la vida de tres expertos montañeros que practicaban esquí en Panticosa, justo en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve ha segado la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua.