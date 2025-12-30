Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de Peña Guara tilda el alud de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

Su presidente, Manolo Bara, subraya que pese a la experiencia de los fallecidos, la fuerza de la avalancha en Panticosa redujo sus posibilidades de supervivencia ante el riesgo

Parte del equipo de rescate tras el alud en la zona del balneario de Panticosa, Huesca

Zaragoza

El presidente del Club de Montaña Peña Guara, Manolo Bara, ha calificado como "un momento triste para la comunidad montañera" el trágico suceso en el que un alud de nieve en las inmediaciones del balneario de Panticosa ha provocado la muerte de tres aficionados al esquí de travesía y una cuarta ha resultado herida leve. Entre los fallecidos, se encuentra Jorge García-Dihinx, popular pediatra y divulgador de más de 400.000 seguidores en Instagram, Natalia Román, su pareja, y Eneko Arrastua, conocido montañista originario de Irún, Guipúzcoa.

La noticia ha causado gran conmoción, ya que el pediatra era muy conocido y querido en la ciudad de Huesca y su pérdida ha dejado un gran vacío, tanto en el ámbito sanitario como en el mundo del montañismo, una de sus grandes pasiones.

"El mundo del montañismo llora esta trágica pérdida", ha dicho el presidente de Peña Guara, club del que el pediatra fallecido era socio. "Estamos viviendo, otra vez, otro momento triste para la comunidad montañera, sobre todo, cuando una persona conocida, un amigo y un socio fallece realizando una de las actividades deportivas que más le gustaba, como es el esquí de travesía".

Bara ha hablado de esta afición, que ofrece momentos bonitos y vistas espectaculares, pero también tragedias. "Toda actividad que conlleve unas condiciones de riesgo tiene una cruz y, a veces, la moneda da la vuelta". "De sobra era conocida la experiencia, los conocimientos que estos compañeros tenían, pero cuando te sobreviene un riesgo con un paquetón así de nieve, las posibilidades se reducen", ha reconocido.

Bara ha hablado de la magnitud del alud y las escasas posibilidades de supervivencia ante un fenómeno de estas características. Según la información de la Guardia Civil de Rescate, se trató de una avalancha de gran potencia para la escala del Pirineo, y ha recordado que el peligro no es solo la asfixia, sino los traumatismos que provoca.

Manolo Bara ha incidido en que los fallecidos eran grandes conocedores de las técnicas invernales. De hecho, la implicación de Jorge García-Dihinx con la comunidad montañera "iba mucho más allá de la práctica deportiva, convirtiéndose en un referente de gran ayuda para planificar salidas seguras a la montaña".

