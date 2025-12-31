Atrapada un montañero en el valle de Bielsa tras un nuevo alud en el Pirineo
La alerta al 112 Aragón la ha realizado su acompañante sobre las 20 horas
El 112 Aragón ha recibido un aviso en torno a las 20 horas alertando de que un alud ha atrapado a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (valle de Bielsa), en el Pirineo de Aragón. El suceso se ha producido solo 48 horas después de que otro alud, esta vez en Panticosa, acabara con la vida de tres montañeros, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y el irundarra Eneko Arrastua.
La Guardia Civil de montaña está al frente del operativo de rescate, que se prevé, según informa la DGA, que dure unas tres horas, ya que los efectivos deben ir caminando hasta la zona. La alerta la ha lanzado una segunda persona que la acompañaba y que sí ha logrado bajar y llegar hasta el refugio de Urdiceto.
No han trascendido hasta el momento más datos sobre la persona atrapada.
La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reaccionado en la red social X para trasladar su cariño a la familia y amigos del montañero, así como para reconocer la labor del 112 Aragón y la Guardia Civil
- Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
- La crónica del Valencia-Casademont Zaragoza: están dentro de sus cabezas (53-73)
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Vox amenaza ahora con pactar con PSOE y ZeC para obligar a Natalia Chueca a modificar su proyecto de presupuestos para Zaragoza
- Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: 'autosocorro' a 2.400 metros y condiciones 'totalmente invernales
- Quiénes eran Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los tres montañeros fallecidos en el alud de Panticosa
- Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
- Muere Pedro Camus, central del Real Zaragoza durante seis temporadas