Atrapada un montañero en el valle de Bielsa tras un nuevo alud en el Pirineo

El 112 Aragón ha recibido un aviso en torno a las 20 horas alertando de que un alud ha atrapado a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (valle de Bielsa), en el Pirineo de Aragón. El suceso se ha producido solo 48 horas después de que otro alud, esta vez en Panticosa, acabara con la vida de tres montañeros, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y el irundarra Eneko Arrastua.

La Guardia Civil de montaña está al frente del operativo de rescate, que se prevé, según informa la DGA, que dure unas tres horas, ya que los efectivos deben ir caminando hasta la zona. La alerta la ha lanzado una segunda persona que la acompañaba y que sí ha logrado bajar y llegar hasta el refugio de Urdiceto.

No han trascendido hasta el momento más datos sobre la persona atrapada.

La candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reaccionado en la red social X para trasladar su cariño a la familia y amigos del montañero, así como para reconocer la labor del 112 Aragón y la Guardia Civil