Desaparece un menor de cuatro años en Zaragoza

Ayan Emrah fue visto por última vez el pasado 29 de diciembre

Menor desaparecido. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de un menor de 4 años el pasado 29 de diciembre en Zaragoza. Se trata de Ayan Emrah I. que lleva desaparecido desde principios de esta semana.

El joven tiene cuatro años, mide 120 centímetros y tiene los ojos y el pelo de color marrón. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.

