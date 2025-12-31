Desaparece un menor de cuatro años en Zaragoza
Ayan Emrah fue visto por última vez el pasado 29 de diciembre
El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de un menor de 4 años el pasado 29 de diciembre en Zaragoza. Se trata de Ayan Emrah I. que lleva desaparecido desde principios de esta semana.
El joven tiene cuatro años, mide 120 centímetros y tiene los ojos y el pelo de color marrón. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
