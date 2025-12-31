Un detenido por cometer diez robos con fuerza en obras en construcción en Fraga

El Equipo 'Roca' de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) ha detenido a una persona como supuesta autora de diez delitos de robo con fuerza en obras de construcción, ocurridos en este término municipal. El juez le ha puesto en libertad con cargos.

Desde el pasado mes de octubre, el Equipo 'Roca' detectó un importante incremento de robos en obras en construcción, donde fueron sustraídas herramientas y maquinaria profesional de alto valor económico, ocasionando la paralización de alguna de las obras, uno o dos días, hasta su posterior reposición, siendo el valor total de los efectos robados de unos 35.000 euros.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar a un posible sospechoso, localizándolo a mediados de este mes de diciembre. Esta persona tenía en su domicilio prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos, así como otros objetos procedentes de un robo cometido hacía tres años en el interior de un garaje comunitario municipal de Fraga.

Finalmente, detuvieron a esta persona, un varón de 39 años de edad y vecino de la comarca del Bajo Cinca, como supuesto autor de diez delitos de robo con fuerza. El Equipo 'Roca' de la Guardia Civil de Fraga instruyó las diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Fraga, quedando el detenido en libertad con cargos.