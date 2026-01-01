El Gobierno de Aragón concederá la medalla al mérito deportivo a García-Dihinx y Natalia Román

El Gobierno de Aragón va a conceder la medalla al mérito deportivo a Jorge García-Dihinx y Natalia Román, los dos aragoneses que este lunes murieron tras una gran avalancha de nieve en el pico Tablato (Panticosa). El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado la entrega de dicha distinción a título póstumo como reconocimiento institucional al "amor por la montaña y el deporte" de los dos fallecidos, pues ambos también divulgaban esa pasión por el montañismo y los buenos hábitos en diversos canales, a través de las redes sociales e incluso de una página web en la que García-Dihinx publicaba partes meteorológicos de alta fiabilidad en el Pirineo oscense.

"Su amor por la montaña y el deporte, junto a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el medioambiente. Esa labor, junto a todo el cariño y la admiración que despiertan, merece un sentido reconocimiento institucional", ha informado Jorge Azcón a través de su cuenta de X (antes Twitter) sobre la concesión de la medalla al mérito deportivo a título póstumo.

Además, unas 250 personas ya han firmado una petición para que Jorge García-Dihinx y Natalia Román cuenten con "un lugar emblemático" en Zaragoza. Ya sea "una calle", "un parque", "un espacio verde" o "un equipamiento" con el que el Ayuntamiento de Zaragoza reconozca los "valores" de esta pareja de montañeros que tristemente fallecieron hace tres días. Es una iniciativa que se impulsó ayer a través de la plataforma change.org y que no solo pretende honrar su legado, sino perpetuar "su labor educativa y motivadora" en la sociedad.

"Esta pareja ha llegado a ser un ejemplo inspirador no solo en el ámbito local, sino también a nivel nacional e internacional, mostrando cómo transformar una pasión personal en una misión de vida que impacta positivamente en cada individuo alcanzado por su mensaje. Su dedicación merece un reconocimiento tangible que inspire a las generaciones presentes y futuras", expone esta petición, que cuenta con unas 250 firmas desde que se lanzara ayer por la tarde. "Este homenaje no implica solo colocar un nombre; es un símbolo de arraigo y agradecimiento, un recordatorio diario de los valores que esta pareja representa: esfuerzo, dedicación y amor por la naturaleza y las personas", añade.