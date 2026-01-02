Compañeros del profesor fallecido en un alud en Bielsa: "Siempre hablaba de la montaña con admiración"

Ángel Javier era un profesor que se dejaba querer entre sus compañeros y alumnos de la Facultad de Trabajo Social. "Era una persona encantadora", cuenta el vicedecano Antonio Eito a raíz del trágico fallecimiento de este docente de 54 años en una avalancha de nieve en Bielsa. Y Eito lo conocía personalmente porque también es el coordinador del grado, donde el fallecido ha impartido este primer semestre la asignatura de 'Introducción al Trabajo Social'. "Era capaz de transmitir los valores de la profesión", resalta el vicedecano sobre Ángel Javier, de quien también ha destacado "su afición" por la montaña. "Me había transmitido que era un apasionado de la montaña. Siempre hablaba de la montaña con admiración", relata en conversación con este diario pocas horas después de conocer esta fatídica noticia que ha conmocionado al campus universitario.

"Era una persona encantadora, siempre ha aceptado las materias que le han tocado, siempre ha tenido alumnos en prácticas... Ha sido una persona colaboradora y cercana con todo el mundo", sostiene el vicedecano Eito, para quien el fallecimiento de su compañero ha supuesto "una pérdida irreparable" en la Universidad de Zaragoza. "Siempre estaba con una sonrisa en la cara. Transmitía bonhomía. No encontraremos a nadie que pueda decir algo malo de él", añade este mismo profesor sobre su difunto compañero.

Su trabajo universitario

En el ámbito universitario también había impartido cursos sobre vivienda y vulnerabilidad, las materias de su día a día en Zaragoza Vivienda, la sociedad municipal en la que trabajaba Ángel Javier desde 2016. "Estaba muy contento en su trabajo", ha recordado Eito sobre "un gran profesional" que siempre tenía "ganas de aprender". Por eso se había doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde años antes ya se había graduado en Trabajo Social.

Ha sido "una desgracia" que en el entorno universitario se ha conocido este viernes por la mañana, casi dos días después de que un alud de nieve sorprendiera a Ángel Javier cuando realizaba una ruta con raquetas en la ladera noreste de la Punta del Cau. "Está todo el mundo en shock. Todavía no nos lo creemos", ha lamentado el vicedecano, quien todavía está asimilando el fallecimiento de su compañero. "Cada vez que nos veíamos era un placer hablar con él", se entristece ahora, sabedor de que nunca más se repetirán esos intercambios de pareceres.