Irun despedirá este sábado Eneko Arrastua, el montañero fallecido en el alud de Panticosa

La localidad guipuzcoana de Irun despedirá este sábado al montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud del pasado lunes en Panticosa (Huesca). El funeral en memoria de Arrastua, de 48 años y vecino de Irun, tendrá lugar en la iglesia de Santa María del Juncal a las siete de la tarde.

Apasionado de la montaña, practicaba habitualmente esquí de montaña y carreras por terreno montañoso, actividades en las que destacaba por su experiencia y profundo conocimiento del medio. Su vinculación con el entorno natural formaba parte esencial de su forma de vida.

En el fatídico alud de Panticosa perdieron también la vida los aragoneses Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años. Por ambos, a quienes se les ha concecido por parte del Gobierno de Aragón la medalla al mérito deportivo a título póstumo, también se oficiará una misa este sábado, a las 13.00 horas, en la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza.

Eneko Arrastua era muy conocido en Irún y formada parte del Grupo de Corredores de Montaña de la localidad, que nada más conocer el suceso publicó un sentido homenaje en sus redes sociales. "La vida y los sueños te llevaron hasta Sallent, al pie de las montañas que tanto anhelabas. Hoy la suerte ha querido que por siempre estés en ellas, sin límites físicos y humanos, así pues, vuelva, esquía, trepa y corre por ellas infinito", escribieron en una publicación de Instagram.

La muerte de estos tres montañeros en el alud ha dejado una gran conmoción dentro de la comunidad montañera vasca y aragonesa. Numerosos colectivos y deportistas han expresado estos días públicamente su pesar, subrayando su trayectoria en la montaña y el respeto que se habían ganado a lo largo de los años.