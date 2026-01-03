Dos encapuchados atracan una tienda de Zaragoza y le hacen una brecha a la dependienta

Dos encapuchados atracaron este lunes una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza. Fue sobre las 16.00 horas, en el establecimiento de la calle Las Chimeneas (6), un andador peatonal que conecta las calles Marqués de la Cadena y Valle de Zurita, en el barrio del Arrabal. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los ladrones se llevaron el dinero de la caja registradora tras agredir a su dependienta, una mujer que sufrió una brecha en la cabeza tras empujarle contra el suelo. No hay detenidos. Justo un mes antes de este robo con violencia ya sufrieron otro golpe similar.

En aquella ocasión, el 29 de noviembre, un joven también encapuchado se llevó unos 100 euros de la caja registradora. Fue sobre las 21.00 horas. El ladrón fue a pagar unos caramelos y empujó a la dependienta que le iba a cobrar, quien pulsó el botón del pánico para avisar a la Policía de lo que había sucedido. Por eso se personó allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, aunque los agentes no localizaron al delincuente tras peinar la zona.

Cámaras de seguridad

En ambos casos se han facilitado las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el establecimiento, unos documentos a través de los cuales los agentes han podido comprobar cómo tuvieron lugar los hechos. Son unas pesquisas que dirigen los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal al tratarse de las dependencias policiales a las que pertenece la calle de Las Chimeneas.

Las dos investigaciones se instruyen como un delito de robo con violencia o intimidación, pues de esta forma cometieron los golpes estos mismos ladrones. Sí que es cierto que la peor parada fue la dependienta que trabajaba este lunes por la tarde porque sufrió una brecha en la cabeza tras caer al suelo por un empujón. Y desde entonces todavía no ha vuelto a trabajar. La investigación permanece abierta.