El hombre que asesinó a Eugenia en Zaragoza sale del hospital e ingresa en la cárcel de Zuera
Abel ha llegado al centro penitenciario casi dos meses después de que matara a su pareja en la calle Privilegio de la Unión
Abel M. E. ya duerme en la cárcel de Zuera. El hombre que asesinó a su pareja (Eugenia Mercedes) en la calle Privilegio de la Unión (23) ha sido conducido esta semana hasta el centro penitenciario una vez que los doctores del hospital Miguel Servet han dado el visto bueno a su traslado. Han tenido que transcurrir casi dos meses para que este mismo jueves, día de Año Nuevo, se hiciera efectivo el ingreso en prisión que dictó la jueza instructora por el vil crimen que este cubano de 62 años perpetró el 4 de noviembre de 2025. Y no ha sido posible antes porque permanecía en la unidad de Psiquiatría una vez que ya se le había dado el alta en la unidad de Digestivos, donde ingresó inicialmente tras intentar suicidarse ingiriendo amoniaco.
Un furgón de la Guardia Civil condujo a Abel hasta la cárcel de Zuera, donde ha sido ubicado en el módulo de Enfermería para evitar nuevos episodios de autolisis. En el centro hospitalario se hizo constar a lo largo del mes de noviembre que había experimentado "una evolución favorable" hasta que el 19 de noviembre fue dado de alta en Digestivos, donde se le vino asistiendo de esofagitis, gastritis y duodenitis. Desde allí fue derivado a Psiquiatría. Y el 1 de diciembre informó la jueza de que su estancia allí iba a ser "larga" de acuerdo a los informes que se han ido remitiendo al Juzgado.
Una providencia
Así constaba, al menos, en la providencia que la instructora del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza trasladó el 1 de diciembre a las partes, al ministerio fiscal, al abogado de la víctima (Marco Antonio Navarro) y a la defensora del detenido (Rocío Notivoli). En esta misma comunicación, de hecho, solicitó la emision de informes "cada mes" para tener conocimiento de la situación médica de Abel. Pero el auto de ingreso en prisión se ha hecho efectivo esta misma semana.
En cualquier caso, su cuadro médico es fruto de la ingesta voluntaria de amoniaco tras asesinar a quien era supareja sentimental. Tanto es así que los agentes le tuvieron que retirar una botella de amoniaco que llevabana en la mano, aunque antes de su llegada ya había ingerido este producto químico.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
- Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
- TVE emitirá el último y emotivo concierto de Joaquín Sabina: 'Es el que en unos años recordaré con más emoción
- Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
- La víctima del alud de Bielsa es un profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del ayuntamiento
- El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'
- El Real Zaragoza abre un mercado de invierno muy complejo
- El cambio en la parrilla de televisión que afecta a los encuentros del Real Zaragoza
- Enero, un mercado de paciencia para el Real Zaragoza: casi el 60% de los refuerzos llegaron en la última semana