El hombre que asesinó a Eugenia en Zaragoza sale del hospital e ingresa en la cárcel de Zuera

Abel M. E. ya duerme en la cárcel de Zuera. El hombre que asesinó a su pareja (Eugenia Mercedes) en la calle Privilegio de la Unión (23) ha sido conducido esta semana hasta el centro penitenciario una vez que los doctores del hospital Miguel Servet han dado el visto bueno a su traslado. Han tenido que transcurrir casi dos meses para que este mismo jueves, día de Año Nuevo, se hiciera efectivo el ingreso en prisión que dictó la jueza instructora por el vil crimen que este cubano de 62 años perpetró el 4 de noviembre de 2025. Y no ha sido posible antes porque permanecía en la unidad de Psiquiatría una vez que ya se le había dado el alta en la unidad de Digestivos, donde ingresó inicialmente tras intentar suicidarse ingiriendo amoniaco.

Un furgón de la Guardia Civil condujo a Abel hasta la cárcel de Zuera, donde ha sido ubicado en el módulo de Enfermería para evitar nuevos episodios de autolisis. En el centro hospitalario se hizo constar a lo largo del mes de noviembre que había experimentado "una evolución favorable" hasta que el 19 de noviembre fue dado de alta en Digestivos, donde se le vino asistiendo de esofagitis, gastritis y duodenitis. Desde allí fue derivado a Psiquiatría. Y el 1 de diciembre informó la jueza de que su estancia allí iba a ser "larga" de acuerdo a los informes que se han ido remitiendo al Juzgado.

Una providencia

Así constaba, al menos, en la providencia que la instructora del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza trasladó el 1 de diciembre a las partes, al ministerio fiscal, al abogado de la víctima (Marco Antonio Navarro) y a la defensora del detenido (Rocío Notivoli). En esta misma comunicación, de hecho, solicitó la emision de informes "cada mes" para tener conocimiento de la situación médica de Abel. Pero el auto de ingreso en prisión se ha hecho efectivo esta misma semana.

En cualquier caso, su cuadro médico es fruto de la ingesta voluntaria de amoniaco tras asesinar a quien era supareja sentimental. Tanto es así que los agentes le tuvieron que retirar una botella de amoniaco que llevabana en la mano, aunque antes de su llegada ya había ingerido este producto químico.