Mueren 70 cerdos en el incendio de una granja en Caldearenas (Huesca)

El fuego ya está controlado y no ha habido que lamentar daños personales

Varios cerdos en una explotación ganadera de Aragón.

Varios cerdos en una explotación ganadera de Aragón. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un total de 70 cerdos han muerto este sábado tras el incendio en una granja porcina de Caldearenas, en la provincia de Huesca. El 112 Aragón ha recibido aviso en torno a las 11.00 horas.

En la extinción ha intervenido el SPEIS de la Diputación Provincial de Huesca, que lo ha podido controlar una hora después y se ha dado por extinguido en torno a las 13.30 horas, según fuentes del Gobierno de Aragón. No ha habido daños personales.

A mediados de diciembre, otro incendio en unas naves porcinas de Sancho Abarca (Tauste) provocó la muerte de 1.500 lechones y 25 madres de cría

