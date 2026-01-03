En directo
Mueren 70 cerdos en el incendio de una granja en Caldearenas (Huesca)
El fuego ya está controlado y no ha habido que lamentar daños personales
Un total de 70 cerdos han muerto este sábado tras el incendio en una granja porcina de Caldearenas, en la provincia de Huesca. El 112 Aragón ha recibido aviso en torno a las 11.00 horas.
En la extinción ha intervenido el SPEIS de la Diputación Provincial de Huesca, que lo ha podido controlar una hora después y se ha dado por extinguido en torno a las 13.30 horas, según fuentes del Gobierno de Aragón. No ha habido daños personales.
A mediados de diciembre, otro incendio en unas naves porcinas de Sancho Abarca (Tauste) provocó la muerte de 1.500 lechones y 25 madres de cría
- Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
- TVE emitirá el último y emotivo concierto de Joaquín Sabina: 'Es el que en unos años recordaré con más emoción
- Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
- La víctima del alud de Bielsa es un profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del ayuntamiento
- El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'
- El Real Zaragoza abre un mercado de invierno muy complejo
- El cambio en la parrilla de televisión que afecta a los encuentros del Real Zaragoza
- Enero, un mercado de paciencia para el Real Zaragoza: casi el 60% de los refuerzos llegaron en la última semana