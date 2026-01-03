Un nuevo alud sorprende a cuatro personas en Formigal que consiguen salir ilesas de la avalancha

Un nuevo alud en el Pirineo oscense ha dejado atrapados a cuatro esquiadores de montaña en la zona de Anayet, en el valle de Tena. El suceso ha ocurrido esta sábado por la mañana, sobre las 12.30 horas, y no hay que lamentar víctimas. Se trata de la tercera avalancha de nieve que tiene lugar en menos de una semana tras las sucedidas en el valle de Tena y en el valle de Bielsa que se saldaron con tres muertos, en el primer caso, y uno en el segundo.

El 112 ha recibido el aviso de un alud en la ruta desde la Estación de Formigal hacia los Ibones de Anayet, en la zona del barranco Culivillas. El alertante, que realizaba la ruta con raquetas, ha informado de que cuatro personas de un grupo que marchaba por delante habían quedado parcialmente sepultadas por la nieve.

Rápidamente se han activado los equipos de rescate y se ha puesto en prealerta a medios sanitarios. A las 13.04 horas, una de las afectadas ha comunicado que todos los integrantes habían salido por sus propios medios y se encontraban en buen estado. El GREIM de Panticosa ha inspeccionado la zona para confirmar que no había más personas afectadas. Todo ha quedado finalmente en un susto y la rápida coordinación ha permitido cerrar la incidencia sin consecuencias.