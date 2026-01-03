El "pleno" de un conductor de patinete en Zaragoza: sin casco, a la fuga, drogado y con un móvil robado

Lo que podía ser una primera patrulla tranquila para unos policías de Zaragoza en el barrio zaragozano de Las Fuentes se convirtió en una escena de persecución a un varón. Los hechos se remontan al pasado 1 de enero cuando una infracción rutinaria de tráfico terminó con una detención por hurto y un positivo por sustancias estupefacientes.

Una escuadra de la Policía Local de la capital aragonesa, que realizaba laboras de prevención de la seguridad vial, procedió a la detención de un hombre de 41 años tras una persecución por el barrio de Las Fuentes. La infracción tuvo lugar en la calle Cardenal Cisneros, del citado distrito. Los agentes observaron al individuo circulando en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) sin el casco reglamentario.

Positivo en drogas

Al darle el alto, el conductor ignoró las señales de los agentes e inició una huida que concluyó poco después, tras ser interceptado en el parque Torre Ramona. Tras lograr detener su marcha, la patrulla procedió a su identificación y registro. Durante la inspección, se le intervino un teléfono móvil que, según las comprobaciones policiales, había sido robado poco antes en un bar cercano de la zona. Esta intervención motivó su detención inmediata como presunto autor de un delito de hurto.

Pero las irregularidades por parte del infractor no terminaron ahí. Los agentes también hallaron entre sus pertenencias una sustancia compatible con el hachís. Ante los signos que presentaba el individuo, se le realizó la prueba de detección de sustancias estupefacientes, que resultó ser positiva, sumando una nueva sanción administrativa al varón. El detenido fue puesto a disposición judicial, mientras que el teléfono móvil robado fue devuelto a su propietario.