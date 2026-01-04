Dos detenidos por drogas en un edificio okupado de Zaragoza: "¡Dejad de tocarme los huevos!"

Otro operativo policial en un edificio históricamente okupado de Las Delicias. La Policía ha detenido a dos argelinos, Amine B. y Hosin M., a quienes incautaron hachís y cocaína cuando abandonaban este mismo inmueble de la avenida Madrid. A ambos también les intervinieron dos móviles, dos Xiaomi Redmi, que constaban como sustraídos. Fueron unos hechos que tuvieron lugar este sábado, sobre las 10.00 horas, a las puertas del número 58 de esta arteria zaragozana después de que una patrulla viera cómo estos dos individuos, de 26 y y 37 años de edad, salían de allí.

Por eso los agentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana les dieron el alto a Amine B. y Hosin B., quienes mostraron "una actitud desafiante" durante el cacheo que les practicaron. En dicho atestado también se hace constar que uno de los detenidos también se dirigió a ellos al grito de "¡Hijos de puta! ¡Dejad de tocarme los huevos!". Y en el transcurso de su traslado a los calabozos también golpearon "fuertemente" las puertas y las ventanillas del vehículo policial.

En libertad

Asistidos de los abogados Luis Ángel Marcén y Gemma Gil, los cuatro detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad tras pasar este domingo a disposiciñon judicial ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, en funciones de guardia. Ambos cuentan con antecedentes. Amine B. suma 4 detenciones por agresión sexual o lesiones y Hosin B. suma 12 detenciones por violencia de género, hurto o robo con fuerza.

En esta ocasión, ambos han sumado un nuevo antecedente por tráfico de drogas que ha tenido como escenario un edificio históricamente okupado de Zaragoza. A finales del mes de junio del año pasado, por ejemplo, la Policía ya desalojó a ocho okupas que vivían en sus doce trasteros. Y es que un informe de los Bomberos recogía que la okupación de los trasteros suponía "un grave riesgo para la vida" del resto de residentes del inmueble. En este mismo documento se apuntó a "la presencia de materiales combustibles", "múltiples empalmes de cables en pasillos y techos" además de un punto de origen en el cuarto de contadores "en estado precario".