García-Dihinx, Natalia Román, Gerard Olivé y Mikel Lorente: cuatro referentes de la montaña fallecidos en un solo año en Aragón

El riesgo cero no existe en la montaña. Es la expresión que se ha repetido una y otra vez a lo largo de esta semana tras los cuatro fallecimientos en las avalanchas de nieve que han tenido lugar en el pico Tablato (Panticosa) y en la Punta del Caus (Bielsa). Y se ha insistido en esta expresión porque las cuatro víctimas, cuatro expertos montañeros, han muerto en un entorno que conocían muy bien, especialmente en el caso de los difuntos Jorge García-Dihinx y de su pareja Natalia Román. Pero ambos no han sido los únicos referentes del montañismo que el año pasado perdieron la vida en el Pirineo oscense. Gerard Olivé, un conocido alpinista que también divulgaba contenido a través de su cuenta de Instagram, y Mikel Lorente, guarda en el refuegio de Cap de Llauset, murieron en el primer semestre de 2025.

Olivé, por ejemplo, perdió la vida en el transcurso de la ascensión a la cresta de Salenques, en el macizo del Aneto. Allí pretendía dormir al raso como ya hiciera en una anterior expedición en el mes de octubre de 2022, pero sufrió una caída vertical desde la parte alta de la cresta. A más de 3.000 metros de altitud pretendía dar la bienvenida al nuevo año, un momento que pretendía publicar en su cuenta de Instagram, donde contaba con unos 50.000 seguidores.

Apenas dos meses después, el 5 de marzo, Mikel Lorente murió en el transcurso de una ruta por la cresta del pico Rusell Oriental, en pleno corazón del Parque Natural Posets-Maladeta. Este bilbaíno nacido en 1986 se despeñó más de 300 metros mientras avanzaba por la cresta. Y también gestionaba una cuenta de Instagram, en su caso la del mismo refugio en el que trabajaba, en la que publicaba fotografías y vídeos para divulgar y actualizar el estado nival del enclave natural de Cap de Llauset. Es la misma red social en la que García Dihinx (500.000 seguidores) y Natalia Román (5.000 seguidores) también volcaban sus conocimientos sobre la montaña.