La Guardia Civil rescata a una esquiadora que se había lesionado la rodilla en Canal Roya

La Guardia Civil rescató este viernes a una esquiadora francesa de 60 años que se había lesionado la rodilla mientras practicaba dicha actividad en la zona de Canal Roya, en el término municipal de Canfranc. Fue sobre las 14.00 horas. El 112 recibió un aviso sobre este percance, que obligó a movilizar a los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Jaca y a la Unidad Aérea de Huesca. Desde allí fue trasladada en aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, donde fue derivada al hospital de Jaca.

Apenas 24 horas después, un nuevo alud en el Pirineo oscense afectó a cuatro personas en el barranco Culivillas, en la ruta entre la Estación de Formigal y los Ibones de Anayet. Todos ellos resultaron ilesos. El suceso ocurrió por la mañana, sobre las 12.30 horas, y no hubo que lamentar víctimas. El alertante, que realizaba la ruta con raquetas, informó del suceso tras afectar a un grupo que iba por delante.

Dos personas resultaron ilesas, una parcialmente sepultada por la nieve y una cuarta totalmente sepultada, siendo auxiliada inmediatamente por el resto de integrantes del grupo. Se trata de dos varones de 35 y 36 años y dos mujeres (sepultadas) de 34 y 39 años, todos vecinos de la provincia de Castellón. De hecho, todos ellos bajaron por sus propios medios a la estación de esquí de Formigal, siendo atendidas por efectivos del GREIM de Boltaña.

Ha sido una semana de lo más trágica en el Pirineo oscense. Un montañero zaragozano de 54 años murió el día de Nochevieja tras quedar atrapado por un alud en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a unos 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa. Fue un compañero de expedición, un madrileño de 46 años, quien dio el aviso al 112 tras resultar ileso de este fatal suceso, por lo que descendió hasta el refugio de Urdiceto para informar de lo que había sucedido cuando realizaban una ruta con raquetas en la ladera noreste. En torno a las 19.40 horas, ya de noche, la Guardia Civil fue conocedora del aviso y los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) tuvieron que caminar unas tres horas hasta el punto exacto en el que tuvieron lugar los hechos este 31 de diciembre.