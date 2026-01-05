Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaAutobus ZaragozaSanidad AragónObras ZaragozaCabalgata Reyes MagosMariano Sanz Badía
instagramlinkedin

Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor

El 112 ha trasladado el aviso a primera hora de esta tarde del siniestro ocurrido en la localidad del Campo de Borja

La carretera A-121 a la altura de Alberite de San Juan en la que se ha producido el accidente.

La carretera A-121 a la altura de Alberite de San Juan en la que se ha producido el accidente. / GOOGLE MAPS

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El 112 ha trasladado a primera hora de esta tarde el aviso de un accidente de tráfico registrado en la carretera A-121, en el punto kilométrico 2, dentro del término municipal de Alberite de San Juan, en la comarca del Campo de Borja (Zaragoza).

Según la información facilitada, en el siniestro se han visto implicados dos vehículos: una furgoneta y un tractor. A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes ha resultado fallecido. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil en Aragón, a consecuencia de la colisión frontolateral entre un tractor y una furgoneta ha resultado fallecido el conductor de la furgoneta.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima y se siguen investigando las causas del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents