Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz

Una niña de 13 años se encuentra herida grave después de un accidente ocurrido a las 12.35 horas de este lunes en el kilómetro 62 de la AP-2 sentido Zaragoza, cerca de Bujaraloz, lo que ha obligado a cortar la carretera y a desviarse por la N-II. La circulación ya ha sido restablecida.

El choque se ha producido por el frenazo repentino de un camión y el alcance del turismo en el que viajaba la menor. Sin embargo, el motivo de la gravedad de las heridas no ha sido el accidente, sino el atropello de otro vehículo cuando la joven ha salido del coche, que ha tenido que ser trasladada de urgencia al hospital Miguel Servet de Zaragoza en helicóptero. Además, una segunda víctima, menor de 7 años, ha tenido que ser evacuada en ambulancia.

La menor ha quedado ingresada en la UCI del Hospital Infantil de Zaragoza, muy grave. El otro menor está siendo atendido en las Urgencias del Infantil, por lesiones menos graves.