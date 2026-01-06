Cerrado el túnel de Bielsa (Sobrarbe) por el incendio de un coche

El túnel transfronterizo de Bielsa-Aragnouet permanece cerrado por el incendio de un turismo en la mitad de la infraestructura, junto en la frontera entre España y Francia. Según hna informado fuentes del 112 Aragón, se ha procecido a cerrar el túnel de Bielsa por este incidente, en el que, según las primeras informaciones, no se han visto afectados más vechículos.

Así, estas mismas fuentes explican que el conductor del turismo ha podido salir por sus propios medios y que no hay más vehículos implicados en el incidente.

Imagen del vehículo incendiado dentro del túnel, captada por las cámaras de videovigilancia. / EL PERIÓDICO

Fuentes de la Guardia Civil de Huesca confirman que hasta el lugar de los hechos se han desplazando bomberos franceses y de la Diputación Provincial de Huesca que han trabajado para sofocar las llamas y retirar el vehículo, con el objetivo de poder reabrir el túnel a la mayor brevedad posible.

En una fecha clave para la Operación retorno, la apertura de este paso transfonterizo es clave para los centenares de turistas franceses en territorio español, y para los españoles que regresen de Francia, porque la alternativa a cruzar el túnel de Bielsa supone un desvío de unas tres horas, hasta alcanzar los túneles de Viella o del Somport.

Desde el Gobierno de Aragón señalan que el túnel permanecerá cerrado hasta verificar el estado de las instalaciones.