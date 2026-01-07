Investigado en Huesca por tener a una yegua atada en malas condiciones y con una grave herida en el cuello

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha procedido a la investigación de una persona como supuesta autora de un delito contra los animales, ocurrido en la comarca de La Jacetania.

A principios del mes de diciembre del pasado año 2025, el Seprona de Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, apoyado por un veterinario oficial del Gobierno de Aragón, debido a una denuncia anónima, realizaron inspección en un prado situado en la comarca de La Jacetenia .

Los agentes, constataron la presencia de una yegua adulta, la cual presentaba una gran herida alrededor del cuello provocada por la cuerda que le ataba para que no se escapara del lugar, no siendo el sistema de sujeción adecuado para este tipo de animales equinos.

Finalmente, se procedió a la investigación del propietario del animal como posible autor de un delito contra los animales, siendo un varón de 67 años y vecino de la comarca de La Jacetania.

Así encontraron los agentes del Seprona a la yegua. / GUARDIA CIVIL

El Seprona de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Tribunal de Instancia, plaza nº 1 de Jaca, debiendo el investigado presentarse, cuando lo estime conveniente la Autoridad Judicial. Asimismo, ésta decretó como medida cautelar, la incautación de la yegua para su recuperación en un centro de acogida de animales de la DGA, en la provincia de Huesca.