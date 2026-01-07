Juzgados por una agresión con cadenas y arma blanca en Las Delicias: "Me pegaron con muchas cosas"

El Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza ha juzgado este miércoles a tres varones argelinos por una agresión con cadenas y un arma blanca a otro magrebí que fue a comprar droga a una vivienda de la calle Antonio Sangenis. Pero los tres acusados, Hakim B., Mohamed B. y Sadik S., han negado que aquella noche del 17 de junio de 2024 estuvieran en el lugar de los hechos. Y la víctima se ha desdicho hoy de lo que le contó a la Policía y al juez instructor, pues en el juicio ha declarado que no recuerda quién le agredió hasta que le abandonaron inconsciente. "Yo estaba muy borracho, había consumido también, había mucha gente y no podía ver quién me pegaba por atrás. No quiero hacer daño a nadie. Me pegaron con muchas cosas...", ha señalado el perjudicado, quien sí ha asegurado que todo se había iniciado por el impago de una deuda.

Han sido unas manifestaciones que la fiscal ha contrapuesto con la declaración que prestó en fase de instrucción, cuando afirmó que los tres acusados le persiguieron y le golpearon hasta dejarle inconsciente. Tanto es así que el jefe del Grupo de Homicidios ha recordado que la misma víctima les fue facilitando la identidad de los tres agresores a medida que se fue encontrando con ellos a lo largo de los días siguientes. "Empezó a darnos datos e hizo varios seguimientos en vía pública. Siempre hablaba de ellos como agresores", ha aclarado el inspector.

Las identificaciones

El 27 de junio, por ejemplo, la víctima llamó al 091 para informar de que Mohamed B. se encontraba en el bar 'Buenos Aires', en la calle Graus, en Las Delicias. "Nos señaló a esa persona y el requirente marchó del lugar", ha detallado un agente adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana sobre su intervención de aquel día. "Salimos corriendo detrás de esa persona", ha añadido un policía local que un mes después, el 25 de julio, identificó a Sadik S. después de que la víctima le diere el alto al vehículo policial.

Por estos mismos hechos, el ministerio fiscal solicita una pena de tres años de cárcel por un delito de lesiones además del pago de una indemnización de 4.320 euros a la víctima, 3.600 euros por las lesiones y 800 euros por las secuelas. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. El juicio ha quedado visto para sentencia.