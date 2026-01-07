Persecución de película en Zaragoza: detenido un conductor drogado y sin carnet tras saltarse varios semáforos en rojo en Conde Aranda

Una peligrosa persecución policial vivida en pleno centro de Zaragoza ha vuelto a poner el foco sobre los riesgos de la conducción temeraria y el consumo de drogas al volante. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero, cuando un conductor hizo caso omiso a las órdenes de alto de los agentes y se dio a la fuga por varias calles céntricas de la capital aragonesa.

Según ha informado la Policía Local, el vehículo circuló a gran velocidad por el carril bus de la calle Conde Aranda, una de las vías más transitadas de Zaragoza, saltándose varios semáforos en rojo y generando un grave peligro tanto para peatones como para otros conductores. La situación se agravó al comprobarse posteriormente que en el interior del coche viajaban su mujer y sus hijos menores de 6 y 10 años.

La huida terminó en la calle San Pablo, donde los agentes lograron interceptar el vehículo tras una maniobra arriesgada. En ese momento, el conductor mostró una actitud violenta y ofreció resistencia activa a los policías, llegando incluso a causar daños intencionados al coche patrulla durante su detención.

Tras las comprobaciones pertinentes, la Policía Nacional confirmó que el conductor carecía de permiso de conducir en vigor y que además se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, dando positivo en consumo de cannabis y cocaína. Por todo ello, fue detenido e investigado por múltiples delitos contra la seguridad vial.

"Tolerancia cero con las conductas"

El arrestado tenía además una requisitoria judicial en vigor emitida por el Juzgado de Ejea de los Caballeros. Se le imputan delitos por conducción temeraria, resistencia a la autoridad, daños al vehículo policial y conducir drogado, unos hechos que podrían acarrearle graves consecuencias penales.

Este suceso ha generado una notable alarma en Zaragoza, especialmente por el riesgo extremo al que fueron sometidos los menores, y reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles policiales para prevenir este tipo de conductas irresponsables al volante. "Tolerancia cero con las conductas que ponen en riesgo la seguridad de todos", escribió la Policía Local de Zaragoza en su cuenta de X, antiguo Twitter, donde informó de la detención del conductor drogado.