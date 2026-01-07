Un problema de salud de un pasajero obliga a parar el servicio de tranvía en Zaragoza
El convoy ha estado detenido en plaza España durante unos minutos y ha tenido que acudir la ambulancia
La indisposición de un pasajero en el tranvía de Zaragoza ha obligado a cortar la línea durante unos minutos este miércoles entre la parada de plaza España y Cesaraugusto. Según han confirmado fuentes de Los Tranvías, la interrupción ha tenido lugar entre las 12.47 horas y las 13.13 horas, cuando el servicio ha vuelto a ser restablecido.
Fuentes de la Policía Local de Zaragoza han confirmado a este diario que el motivo de la parada ha sido un problema de salud de un usuario. Al parecer, un joven de unos 30 años estaba convulsionando e, inmediatamente, se ha parado el servicio para llamar a las asistencias sanitarias. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente técnicos del 061 en una ambulancia y han trasladado al pasajero al hospital. También ha acudido la Policía Local.
Por megafonía se ha informado a todos los pasajeros de la situación, que han tenido que desalojar rápidamente los vagones en plaza España. En este momento, el tranvía iba bastante lleno, por lo que el andén se ha llenado de usuarios que han tenido que desplazarse hasta sus lugares de destino o esperar la llegada de otro tranvia.
