46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

Las carreteras aragonesas contabilizaron el año pasado 46 muertes, el dato más bajo de los últimos años sin contar los cursos de la pandemia con limitaciones en el movimiento de las personas. Así se desprende de los datos que este jueves ha presentado el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, en el marco del balance de seguridad vial. Son los datos relativos a las vías interurbanas y a las personas fallecidas en el siniestro o en las 24 horas posteriores al mismo.

El nuevo año, precisamente, ha comenzado con la muerte de un joven de unos 30 años que falleció en un accidente de tráfico ocurrido en la A-121, en el término municipal de Alberite de San Juan (Zaragoza).

Estas cifras representan 9 fallecidos menos (-16%) que en 2024 y el tercer mejor año de la serie histórica desde 2015 en Aragón, con datos a 24 horas, solo por detrás de 2020 y 2021, años en los que fallecieron 45 y 40 personas respectivamente, pero teniendo en cuenta que se trata de datos distorsionados por la pandemia.

En relación los heridos hospitalizados, respecto de 2024, los datos reflejan un aumento de 32 personas (+17%). En lo que a movilidad se refiere, durante el pasado año se registraron 43.995.886 desplazamientos por vías interurbanas, lo que supone un 3,6% más que los realizados en 2024 (42.421.911 desplazamientos). La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos fue 1.

En 2025 disminuyeron los siniestros con múltiples víctimas, aquellos en los que se registran dos o más víctimas mortales. Del total de los 43 siniestros mortales, el 7% (3) fueron siniestros con múltiples fallecidos en los que se concentraron el 13% de las víctimas mortales (6). En comparación con 2024, supone un descenso del 40% en el caso de los siniestros (-2) y de un 50% en las víctimas mortales (-6).

Los datos

Por tipo de vía, las vías convencionales siguen registrando el mayor número de siniestros mortales, con el 78% de las víctimas mortales. Número de personas fallecidas según tipo de vía. Vías interurbanas. Periodo 2016-2025 En cuanto al medio de desplazamiento, los turismos siguen acumulando el mayor número de víctimas mortales, el 50%, con cifras similares a las de 2024. El 33% del total de fallecidos en Aragón fueron usuarios vulnerables (10 motoristas, 3 peatones y 2 ciclistas), 1 menos que en 2024. Los usuarios de motocicleta representan la mayoría de las víctimas mortales entre los fallecidos vulnerables. Respecto de 2024, el número de motoristas fallecidos se redujo en 2 personas.

Se mantiene similar el número de fallecidos en colisiones frontales, 9 (1 fallecido más que en 2024) y se reduce un 26% los fallecidos en salidas de vía, aun así, éstas siguen siendo el tipo de siniestro más frecuente con el 48% de los fallecidos, 22 personas. En cuanto a las características demográficas, los hombres siguen siendo los que concentran el mayor número de víctimas mortales (37), el 80% del total, frente al 20% de mujeres. Además, los grupos de edad que mayor cifra de personas fallecidas registran son el de 45-54 años (13) y el de mayores de 65 años (11).

En este último grupo se ha producido un incremento del 18% respecto a 2024. La franja de edad superior a 45 años concentró en 2025 el 70% de los siniestros mortales. La distracción fue el principal factor concurrente en el 46% de los siniestros mortales registrados. Respecto al no uso de los dispositivos de seguridad, el número de personas fallecidas que no llevaba cinturón de seguridad o sistema de retención infantil ha sido de 6 (13%).