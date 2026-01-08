Arde un edificio en Parzán (Huesca): hay 15 personas desalojadas de tres apartamentos

El servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca trabaja en la extinción de un incendio declarado en un edificio de la localidad de Parzán. El aviso se ha recibido a través del 112 a las 09.40 horas. El fuego se ha originado en la cubierta del inmueble y se ha propagado posteriormente a los seis apartamentos situados bajo el tejado y que compartían sistema de aislamiento.

Han sido desalojadas 15 personas de tres apartamentos, que ya han sido realojadas por el ayuntamiento. Los trabajos de los bomberos se han centrado en un primer momento en bajar la carga térmica en la cubierta con dos autoescalas. Ahora mismo ya se ha entrado al edificio para evitar la propagación del fuego a la planta tercera del edificio.

En el operativo participan 18 bomberos de los parques de Boltaña, Barbastro, Villanova, Benabarre y Sabiñánigo, desplazados hasta la zona con cinco autobombas, un vehículo nodriza y dos vehículos de mando. Además, se ha incorporado al dispositivo una autobomba forestal del Gobierno de Aragón.

En el lugar del incendio también se ha movilizado una ambulancia con carácter preventivo y varias patrullas de la Guardia Civil.