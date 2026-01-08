¿Qué es el bizum inverso? Así es la nueva modalidad de estafa que repunta en Zaragoza

Una nueva modalidad de estafas en la compraventa online está repuntando en Aragón y la Policía Nacional ha lanzado la voz de alerta. Se trata de lo que se denomina bizum inverso, que pone el foco en las compras en plataformas digitales o aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, un escenario en el que los delincuentes aplican cada vez métodos más elaborados y de difícil detección.

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha comunicado este jueves una advertencia sobre el incremento de estafas relacionadas con la compraventa online que han detectado, especialmente a través de plataformas digitales, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. "Los delincuentes emplean métodos cada vez más elaborados para ganarse la confianza de las víctimas y conseguir transferencias de dinero de forma fraudulenta", han asegurado. Estas estafas, además, han afirmado que están afectando "tanto a compradores como a vendedores, repitiéndose patrones muy similares detectados en recientes actuaciones policiales".

El modus operandi más habitual consiste en que "los estafadores publican anuncios con precios especialmente atractivos, utilizando fotografías reales obtenidas de otros anuncios legítimos" y cuando establecen contacto con sus víctimas "muestran gran interés por cerrar la operación con rapidez, empleando un trato cercano y generando una falsa sensación de confianza".

"En muchos casos, los delincuentes evitan el contacto personal, alegando viajes, problemas laborales o cualquier excusa que impida la entrega en mano. El pago se dirige siempre a canales digitales, fuera de las plataformas oficiales, donde el control es inexistente", han asegurado desde la Jefatura Superior de Aragón.

La estafa del Bizum inverso

Una denuncia interpuesta hace unos días en una comisaría de Zaragoza les ponía en la pista de cómo se ejecutan este tipo de estafas bautizadas como bizum inverso, una técnica "en la que el autor, haciéndose pasar por un comprador interesado, contacta con la víctima tras la publicación de un anuncio de venta de su vehículo". "Una vez ganada su confianza, le comunica que va a realizar el pago a través de Bizum. Sin embargo, en lugar de enviar dinero, envía una solicitud de cobro", han explicado.

"El estafador induce a la víctima a aceptar dicha solicitud bajo el engaño de que se trata de un paso necesario para recibir el importe de la venta, provocando que sea la propia víctima quien autorice la salida del dinero de su cuenta bancaria. Tras consumarse la operación, el autor corta toda comunicación y desaparece, confirmándose posteriormente el perjuicio económico. En este caso concreto la cuantía ascendió a 800 euros", han detallado las fuentes oficiales de la Policía Nacional.

Por eso, desde Jefatura lanzan una serie de consejos para protegerse de estas prácticas, tales como "desconfiar de precios muy por debajo del valor real del producto, "no aceptar solicitudes de Bizum creyendo que es un pago recibido, recordar que Bizum no requiere aceptar cargos para recibir dinero o no acceder a enlaces enviados por desconocidos, aunque aparenten ser seguros".

Además, como ocurre con otro tipo de estafas, la Policía Nacional recuerda que no se deben "facilitar datos personales, bancarios ni códigos de verificación", o recomienda "priorizar la entrega en mano y el pago presencial siempre que sea posible" y, "ante cualquier duda, detener la operación y verificar".

Qué hacer si se ha sido víctima de una estafa

En el caso de que alguna víctima haya caído en las redes de estos ciberdelincuentes, la Policía insta a "contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar bloquear la operación, recopilar toda la información disponible: conversaciones, anuncios, justificantes y enlaces, presentar denuncia en una comisaría de la Policía Nacional o a través de los canales oficiales, y no borrar pruebas ni conversaciones, aunque resulte molesto tenerlas ahí".

"La información es la mejor defensa y la prevención y la información son las herramientas más eficaces frente a este tipo de delitos, que continúan evolucionando y adaptándose a los hábitos digitales de la ciudadanía", añaden desde la Policía Nacional.