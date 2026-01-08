Condenada La Diabla por explotar a una mujer en el club 'Los Almendros' de Caspe

De una petición de 644 años de cárcel a una condena de 13 años de prisión. De esta forma ha concluido la acusación contra Leudis Isaac Corro Camacho, alias La Diabla, una mujer venezolana de 39 años a quien la Fiscalía acusaba de desplegar una red de explotación sexual en un club de alterne de Caspe. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza entiende que La Diabla solo lo hizo con una mujer también venezolana, por lo que le condena a seis años de cárcel por un delito de trata de seres humanos del que, eso sí, han resultado absueltos los otros doce acusados. En su caso, por ejemplo, afrontaba hasta 57 años de prisión aunque ahora solo le restan por cumplir unos dos años porque ha permanecido en prisión provisional casi cuatro años desde que fuera detenida a finales de 2021.

Junto a ella ha sido condenado el propietario del club 'Los Almendros', Costela Mihaita Moga, a dos años de cárcel por un delito de lucro con explotación sexual; un camarero, Radu Marcel Duda, a cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual (violó a una prostituta hondureña), y Lubomir M., a un año de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. A La Diabla también se le considera autora de un delito de tráfico ilegal de personas (multa de 540 euros) con dos cooperadores necesarios: Jean Carlos R. R. (540 euros) y Valeria Silvina V. F. (360 euros).

Los hechos

Son, precisamente, las dos personas que ayudaron a la víctima a viajar hasta España: Jean Carlos le entregó los billetes del viaje y la documentación "aparentando" que viajaba como turista y Valeria Silvina le preparó una carta de invitación. De esta forma pudo llegar a Madrid el 29 de diciembre de 2017, pero desde allí fue derivada a Valencia y luego a Hamburgo, donde La Diabla le dijo que tenía que pagarle "una suma alta de dinero" con el ejercicio de la prostitución. "Amenazándola con hacer daño a su familia en Venezuela si se negaba, no pudiendo rechazar clientes y debiendo estar disponible las 24 horas", recogen los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Allí permaneció hasta el primer semestre de 2018, cuando La Diabla le obligó a ejercer la prostitución en el club 'Los Almendros' de Caspe. "En una ocasión, Leudis Isaac fue al club para llevarse a algunas chicas que trabajaban allí, escondiéndose para que no la encontrara por el temor que sentía hacia ella", abunda el fallo sobre la víctima, a quien deberá indemnizar La Diabla con el pago de 15.000 euros.

Otras dos prostitutas

No considera probado, por otro lado, que la ahora condenada hiciera lo mismo con una mujer paraguaya y otra hondureña a quienes "nadie obligó" a ejercer la prostitución allí. "No se ha acreditado intervención alguna ni en su determinación de venir a España ni en la organización de los viajes por parte de ninguno de los acusados", sostiene la Sala sobre ambas mujeres. A una de ellas, eso sí, le violó el dueño del club porque quería dejar de trabajar allí.

Se trata de una sentencia de 81 páginas que ha redactado la presidenta del tribunal adscrito a la Sección Sexta, la magistrada Pilar Lahoz, tras la celebración del juicio a mediados del pasado mes de septiembre. Entonces los acusados declararon el último lugar después de que así lo solicitan los abogados Alfonso Delgado, Alicia Jordán, Antonio Fraguas, Elena Gabarre, Javier Catalñan, Jean Pierre Perret, Joaquín Tortajada, Juan Carlos Macarrón, María Riera y Teresa Arpal. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Caspe.