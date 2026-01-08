Cuatro condenados por rodear a un joven y amenazarle con navajas en Zaragoza: "Danos todo lo que llevas"
Los acusados aceptan un año y seis meses de cárcel al reconocer que intentaron robar a la víctima en La Jota
Cuatro jóvenes, dos de ellos hermanos, han sido condenados este jueves por intentar robar a un joven de 18 años en la calle Teresa Salvo Puerto, en La Jota, donde le rodearon armados con dos navajas al grito de "¡Danos todo lo que llevas!". Los cuatro acusados han aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de robo con violencia en grado de tentativa tras reconocer los hechos que tuvieron lugar sobre las 21.20 horas del 21 de mayo de 2025. Y ninguno de ellos ingresará en prisión después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza haya acordado la suspensión de la condena.
Así lo ha dictaminado el magistrado Alfredo Lajusticia tras el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y el abogado de los cuatro acusados, el letrado Carlos Estremera. Inicialmente, N. H. T. (España, 1998), M. S. H. (España, 2005), A. H. T. (España, 2006) y M. M. M. (España, 2006) afrontaban una pena de dos años de cárcel. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.
Los hechos
Todos ellos fueron detenidos esa misma noche una vez que la víctima llamó a la sala de emergencias del 091 para informar de lo que había sucedido. Entonces le explicó a la Policía que los cuatro acusados, quienes permanecían sentados en un banco de la calle Teresa Salvo Puerto, le habían intentado atracar. Y aunque se dieron a la fuga cuando los agentes se dirigieron hacia ellos, se consiguió interceptarles en los alrededores.
A los dos varones les intervinieron sendas navajas que guardaban en una bolsa de plástico y en el bolsillo trasero del pantallón, las mismas armas con las que amenazaron a la víctima acompañados de otras dos jóvenes hermanas. "Pese a la situación descrita, el perjudicado pudo salir a la carrera evitando así tanto la pérdida de sus pertenencias como recibir agresión física alguna", relata el escrito de acusación de la Fiscalía, un documento al que este jueves han mostrado su conformidad los cuatro acusados.
