Detenido el fisioterapeuta de una residencia de Caspe por una presunta agresión sexual a una usuaria

Un fisioterapeuta de una residencia de Caspe (Zaragoza) ha sido detenido por una presunta agresión sexual a una usuaria del centro Santa María la Mayor. Ha sido esta mañana cuando la Guardia Civil ha practicado la detención de E. A. C. B., un hombre de nacionalidad colombiana nacido en 1975. En el atestado que se ha entregado en el Juzgado se hace constar que la denunciante, una mujer de unos 70 años con problemas de movilidad, alude a un episodio que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2025. Sobre este momento refiere que E. A. C. B. le manoseó sus genitales y los pechos en una sesión de rehabilitación que se desarrolló en el gimnasio.

Pero no fue hasta el día 30 cuando la mujer decidió contárselo a sus familiares. Y el día después, el día de Nochevieja, se denunciaron los hechos en el puesto de la Guardia Civil de Caspe, adonde también se dirigió el presidente de la entidad que presta el servicio de fisioterapia. A los agentes que le tomaron declaración les indicó que este varón de 51 años había empezado a trabajar allí apenas unos días antes. El día 16, por ejemplo, acudió con la anterior fisioterapeuta para conocer sus antecedentes y su evolución según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

El testimonio

Apenas tres días después, el 19 de diciembre, ambos iniciaron la primera sesión en el gimnasio de esta residencia ubicada en la plaza Alfonso XIII (16). Es en ese momento en el que la usuaria ubica la presunta agresión sexual, pues sostiene que sufrió tocamientos en sus genitales, en sus pechos e intentos de besos mientras se encontraba tumbada en la camilla. En su denuncia también constan varias expresiones del detenido, entre ellas, "tú tranquila", "relájate", "lo importante es que tú te sientas bien" o "esto es entre tú y yo".

"Cuando tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo no supo cómo reaccionar, limitándose en todo momento a abstraerse y a no seguirle la actitud, permaneciendo indiferente hasta la finalización de la situación", recoge la denuncia sobre las manifestaciones de la perjudicada en el cuartel del Instituto Armado. "Durante varios días se mantuvo dubitativa a comunicar a sus familiares lo sucedido y, finalmente, el día 30 de diciembre de 2025 se reunió con sus familiares, a quienes le relató los hechos, siendo asesorada y animada por ambos a formular denuncia", continúa este mismo documento.