Detenido en Zaragoza por robar un patinete eléctrico y dejar otro sustraído en su lugar

La Policía Local de Zaragoza ha recuperado dos patinetes eléctricos tras un curioso suceso ocurrido en la ciudad, en el que un hombre sustrajo uno de estos vehículos al descuido y dejó en el lugar otro patinete que constaba previamente como robado. Así lo ha informado el propio cuerpo policial a las 12.30 horas del día de hoy, en su cuenta oficial de X.

Los hechos se produjeron cuando el autor aprovechó un momento de distracción para llevarse un patinete eléctrico estacionado en la vía pública. En su huida, dejó abandonado otro patinete, que posteriormente se comprobó que figuraba como sustraído. La rápida actuación de los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) permitió localizar al sospechoso en poco tiempo e intervenir ambos vehículos.

Durante la identificación y el registro del individuo, los policías encontraron entre sus pertenencias un alicate cortacables, herramienta habitualmente utilizada para forzar sistemas de anclaje antirrobo. Este hallazgo reforzó las sospechas sobre la implicación directa del hombre en la sustracción de patinetes eléctricos.

Gracias a la intervención policial, los dos patinetes pudieron ser devueltos a sus legítimos propietarios. Según ha informado la Policía Local de Zaragoza, los vehículos están valorados en aproximadamente 1.000 y 1.200 euros, respectivamente, lo que pone de manifiesto el elevado coste de este tipo de medios de transporte urbano y la importancia de extremar las medidas de seguridad.