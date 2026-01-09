Espectacular rescate de una vaca que había caído a una acequia en Teruel

Bomberos de la Diputación de Teruel han realizado un rescate de una vaca que había quedado atrapada en una acequia bajo tierra en el municipio de Olba, para lo que ha sido necesario intervenir con maquinaria pesada para agrandar una de las entradas y excavar manualmente y apuntalar unos 4 metros de acequia.

La alerta de la situación del animal la dio ayer el ganadero, que la había echado en falta y la localizó en esta antigua acequia subterránea. Al parecer, el animal caminó, quizás porque se asustó, unos 35 metros por la acequia y cuando apenas le faltaban 4 para la salida quedó atrapada por la presencia de un montículo de tierra.

Los bomberos acudieron por la tarde a la zona tras recibir el aviso y consideraron que la mejor opción para el rescate era utilizar maquinaria pesada, que cedió la Comarca de Gúdar-Javalambre.

Los trabajos han comenzado a primera hora de este viernes en cuanto ha sido posible por las condiciones de luz. La máquina ha agrandado la entrada para facilitar el acceso de los bomberos que han ampliado el espacio de esos 4 metros que había hasta llegar el animal con palas y sacando la tierra de manera manual, eliminando el montículo de tierra que había bloqueado al animal.

Los bomberos junto a la vaca durante el rescate. / DPT

Al llegar hasta el animal han utilizado una eslinga que han colocado en la parte trasera de la vaca, puesto que estaba muy cansada para salir por su propio pie, y han comenzado a arrastrarla de manera manual y con la ayuda de la maquinaria hasta poder sacarla a la parte más ancha. El animal ha salido aparentemente sin sufrir graves daños aunque muy cansada y ha sido tratada por un veterinario, además de por el propio ganadero, que le ha suministrado comida y agua desde que la localizaran este jueves.

En el operativo han participado cuatro bomberos, un jefe y un subjefe del SPEIS. También han colaborado vecinos de Olba y Protección Civil de la Comarca. Además, la entrada y salida de la acequia ha quedado clausurada