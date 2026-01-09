La jueza cita a declara otra vez al detenido por el asesinato machista de Eugenia en Zaragoza
Abel M. E. ingresó el día de Año Nuevo en la cárcel de Zuera tras dos meses ingresado en el hospital por la ingesta voluntaria de amoniaco
Abel M. E., el autor del último asesinato machista en Zaragoza, volverá a verse las caras con la jueza que instruye la causa desde que matara a su pareja, Eugenia Mercedes, en la vivienda en la que ambos residían en la calle Privilegio de la Unión (23). Y es que la magistrada Belén Ballestín le ha citado a declarar el próximo 16 de enero después de que ya lo hiciera hasta en dos ocasiones en el mes de noviembre. Pero entonces no pudo conversar con este hispanocubano de 63 años porque todavía andaba recuperándose de su intento de suicidio, ya que ingirió amoniaco tras perpetrar el crimen a primera hora de la mañana del 4 de noviembre de 2025.
A todas las partes personadas en el procedimiento les ha convocado a las 10.30 horas del próximo 16 de enero, aunque está previsto que Abel M. E. lo haga desde el centro penitenciario de Zuera. En el módulo de Enfermería ingresó el día de Año Nuevo tras casi dos meses de estancia en el hospital Miguel Servet, donde el día 19 recibió el alta en la Unidad de Digestivo. Desde allí fue derivado a Psiquiatría. Y el 1 de diciembre informó la jueza de que su estancia allí iba a ser "larga" de acuerdo a los informes que se han ido remitiendo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza
Tribunal del jurado
Así constaba, al menos, en la providencia que la instructora trasladó a las partes, una comunicación a la que en los últimos días ha seguido otra notificación de la jueza. En ella se indica, además, la incoación de esta causa judicial por el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado al resultar "verosímil" la imputación de un delito de asesinato a Abel M. E.
En cualquier caso, su cuadro médico es fruto de la ingesta voluntaria de amoniaco tras asesinar a quien era supareja sentimental. Tanto es así que los agentes le tuvieron que retirar una botella de amoniaco que llevabana en la mano, aunque antes de su llegada ya había ingerido este producto químico. En estos momentos la hija de la víctima está representada por el abogado Marco Antonio Navarro y el detenido ha encomendado su defensa a Rocío Notivoli.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo