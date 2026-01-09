Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jueza cita a declara otra vez al detenido por el asesinato machista de Eugenia en Zaragoza

Abel M. E. ingresó el día de Año Nuevo en la cárcel de Zuera tras dos meses ingresado en el hospital por la ingesta voluntaria de amoniaco

Abel M. E. asesinó a su pareja, Eugenia Mercedes, en el domicilio en el que ambos residían en la calle Privilegio de la Unión, el 4 de noviembre de 2025. / JAIME GALINDO

A. T. B.

Zaragoza

Abel M. E., el autor del último asesinato machista en Zaragoza, volverá a verse las caras con la jueza que instruye la causa desde que matara a su pareja, Eugenia Mercedes, en la vivienda en la que ambos residían en la calle Privilegio de la Unión (23). Y es que la magistrada Belén Ballestín le ha citado a declarar el próximo 16 de enero después de que ya lo hiciera hasta en dos ocasiones en el mes de noviembre. Pero entonces no pudo conversar con este hispanocubano de 63 años porque todavía andaba recuperándose de su intento de suicidio, ya que ingirió amoniaco tras perpetrar el crimen a primera hora de la mañana del 4 de noviembre de 2025.

A todas las partes personadas en el procedimiento les ha convocado a las 10.30 horas del próximo 16 de enero, aunque está previsto que Abel M. E. lo haga desde el centro penitenciario de Zuera. En el módulo de Enfermería ingresó el día de Año Nuevo tras casi dos meses de estancia en el hospital Miguel Servet, donde el día 19 recibió el alta en la Unidad de Digestivo. Desde allí fue derivado a Psiquiatría. Y el 1 de diciembre informó la jueza de que su estancia allí iba a ser "larga" de acuerdo a los informes que se han ido remitiendo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza

Tribunal del jurado

Así constaba, al menos, en la providencia que la instructora trasladó a las partes, una comunicación a la que en los últimos días ha seguido otra notificación de la jueza. En ella se indica, además, la incoación de esta causa judicial por el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado al resultar "verosímil" la imputación de un delito de asesinato a Abel M. E.

En cualquier caso, su cuadro médico es fruto de la ingesta voluntaria de amoniaco tras asesinar a quien era supareja sentimental. Tanto es así que los agentes le tuvieron que retirar una botella de amoniaco que llevabana en la mano, aunque antes de su llegada ya había ingerido este producto químico. En estos momentos la hija de la víctima está representada por el abogado Marco Antonio Navarro y el detenido ha encomendado su defensa a Rocío Notivoli.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10Todos los recursos contra la violencia de género.

Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)

TEMAS

