La maniobra de un joven de Huesca para librarse de la bronca de su madre: simula ser víctima de un atraco para evitar su reprimenda

Ningún hijo quiere recibir la bronca de una madre. Sea esta justificada o no, es un momento incómodo que se quiere evitar a toda costa. ¿Cómo hacerlo? Cada uno se busca la vida como puede y un joven de Huesca, de 25 años, consideró que simular un atraco era la mejor forma de evitar la reprimenda materna. No le salió bien.

De hecho, agentes de la Policía Nacional lo detuvieron tras denunciar haber sido víctima de un robo con violencia en una calle de Huesca y comprobar, posteriormente, que este acto como tal no se había producido.

Según fuentes de la Dirección General de Policía, el joven denunció en noviembre de 2025 que tres hombres sin identificar le habían amenazado con un cuchillo mientras se encontraba sentado en un banco. Al mismo tiempo, informo que le habían rajado su chaqueta y golpeado en la cabeza para sustraerle su cartera, en la que portaba 350 euros.

Dadas las explicaciones, se inició una investigación con el fin de aclarar los hechos. ¿Resultado? Los agentes encargados del caso pudieron determinar que el joven había fabulado el robo. Tras hablar con él, el mismo les confesó que esa noche se había roto la chaqueta y que temía que su madre le regañara, lo que le llevó a acudir a un centro médico para conseguir un parte por agresión y denunciar el falso atraco sufrido.

Todo formaba parte de una maniobra no muy bien armada para evitar la bronca en casa. El joven fue detenido el pasado 5 de enero como presunto responsable de un cargo por simulación de delit y trasladado el atestado instruido a la autoridad judicial.