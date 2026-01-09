Una banda de encapuchados asalta la nave de un conocido carnicero de Zaragoza

Tres encapuchados asaltaron hace unos días la nave que un conocido carnicero de Zaragoza, Víctor Salvo, tiene en el polígono Valdeconsejo de Cuarte de Huerva. Y lo hicieron a sabiendas del mayor volumen de trabajo, también de dinero por lo tanto, que se maneja en las recientes fechas de Navidad debido a los cuantiosos encargos de carne y de otros productos que allí se elaboran. Por eso los ladrones se llevaron varias cajas registradoras que, al menos, elevaron el botín hasta los 6.000 euros, aunque bien podría llegar hasta los 8.000 euros. Fue sobre las 04.50 horas del 28 de diciembre de 2025. Y no hay detenidos.

Son unos hechos que está investigando la Guardia Civil tras la denuncia que ese mismo día interpuso la víctima en la nueva comandancia de Valdespartera, donde estuvo asistido por su abogada, la letrada Marina Ons. En esta misma comparecencia se informó a los agentes de la existencia de cámaras de videovigilancia en la nave, unos dispositivos que grabaron a los tres ladrones en las oficinas. A todos ellos se les puede ver con sendas linternas mientras husmean en estos departamentos en busca de dinero.

Un coche robado

Pero, ¿cómo lograron acceder al interior de la nave? Primero tuvieron que levantar la verja que separa el recinto de la calle Guara (4). Y después golpearon la puerta con un vehículo que constaba como sustraído de acuerdo a las averiguaciones de los investigadores. De esta forma lograron que la puerta se abriera lo suficiente para colarse por allí y campar a sus anchas hasta que encontraron lo que buscaban: dinero en efectivo. Así que se dieron a la fuga con el botín sin que se conozca su paradero desde entonces.

A lo largo de estos últimos días ya se han peritado los daños ocasionados en la nave, un importe que en un hipotético juicio se reclamará a los tres ladrones en el caso de que sean detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas. "Estoy trabajando como un animal y siento que estamos desprotegidos", ha manifestado la víctima en declaraciones a este diario. Hace unos meses, muy cerca de allí, otras cinco naves fueron violentadas por los amigos de lo ajeno. En la avenida del Rosario de Cuarte de Huerva agujerearon el tejado de sendos almacenes y retiraron algunas placas del falso techo.