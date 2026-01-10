Los 'antecedentes' del médico detenido en Huesca por robar un fármaco: desde Canarias hasta el hospital San Jorge

Primero se prescribió él mismo el medicamento, luego falsificó las recetas y al final acabó hurtando este mismo fármaco en el área de Oftalmología del hospital San Jorge de Huesca. Así ha evolucionado el modus operandi del médico que el pasado 30 de diciembre fue detenido por hurtar un medicamento para su consumo como sustancia estupefaciente. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es el mismo método que este doctor, de unos 50 años y origen sudamericano, había empleado en sus anteriores destinos en las Islas Canarias y en un centro de salud de la misma provincia de Huesca. Por eso la Policía informó de que le constaban antecedentes por falsedad documental.

En esta ocasión, de hecho, fue detenido por un delito de falsedad documental pero también por delitos de robo con fuerza y hurto. Pero, ¿por qué se le atribuyen estos dos delitos contra el patrimonio? Al parecer, el facultativo comenzó a hacerse con el fármaco de un armario del área de Oftalmología (delito de hurto) hasta que tuvo que violentarlo (delito de robo con fuerza) cuando se incorporaron ciertas medidas de seguridad al tener sospechas en el centro de lo que estaba sucediendo.

Su detención

Tanto es así que fueron los mismos trabajadores del hospital San Jorge quienes el día 30 llamaron a la Policía al descubrir una nueva sustracción de dos botes de este fármaco. De inmediato se trasladaron hasta allí los agentes, quienes hallaron los dos botes en los bolsillos del doctor. De esta forma se pudo explicar una sustracción que se venía denunciando desde el mes de noviembre por parte de la dirección del centro y de las responsables del servicio donde se almacenaba el medicamento.

Esa noche durmió en los calabozos de la Comisaría Provincial de Huesca y al día siguiente, el día de Nochevieja, pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, en funciones de guardia. Quedó en libertad por delitos de falsedad documental, robo con fuerza y hurto. "En determinados contextos se han registrado usos no terapéuticos de este medicamento, motivo por el que es obligatorio obtener receta médica, ya que se ha detectado el consumo de esta sustancia por vía intravenosa con el objetivo de obtener efectos euforizantes o de satisfacción", informaron desde la Policía.