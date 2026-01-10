Susto en Zaragoza por el desprendimiento de varias losas de la fachada de un céntrico edificio
No ha habido que lamentar ningún daño personal
Vecinos y viandantes se han visto sorprendidos este sábado a las 16.00 horas por un desprendimiento de seis losas (de 150x50 centímetros) de la fachada del sexto piso del número 6 de la avenida César Augusto de Zaragoza, que afortunadamente no ha ocasionado daños personales pese a la peligrosidad del suceso.
Los Bomberos de Zaragoza llevan toda la tarde revisando la fachada completa, junto a personal de Urbanismo, mientras la Policía Local ha cortado el paso por la acera y los dos carriles más próximos al edificio para garantizar un perímetro de seguridad.
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
- La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario
- Papunashvili: 'El Real Zaragoza siempre estará en mi corazón, amo a este equipo