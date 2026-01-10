Susto en Zaragoza por el desprendimiento de varias losas de la fachada de un céntrico edificio

Vecinos y viandantes se han visto sorprendidos este sábado a las 16.00 horas por un desprendimiento de seis losas (de 150x50 centímetros) de la fachada del sexto piso del número 6 de la avenida César Augusto de Zaragoza, que afortunadamente no ha ocasionado daños personales pese a la peligrosidad del suceso.

Los Bomberos de Zaragoza llevan toda la tarde revisando la fachada completa, junto a personal de Urbanismo, mientras la Policía Local ha cortado el paso por la acera y los dos carriles más próximos al edificio para garantizar un perímetro de seguridad.