Un muerto y dos heridos graves en un accidente de tráfico en Mora de Rubielos
El siniestro se ha producido por la mañana en la A-228, en el entorno de la localidad turolense
Domingo negro en las carreteras aragonesas. Los Bomberos de la Diputación de Teruel han intervenido en un accidente en el que ha fallecido una persona y otras dos han resultado heridas graves, ocurrido en la A-228, en el entorno de Mora de Rubielos.
Los bomberos han recibido el aviso por la mañana desde el 112, en el que se alertaba de la salida de vía de un vehículo en la A-228, cerca del municipio turolense, y al llegar al lugar han tenido que excarcelar a una persona, el copiloto, que había quedado atrapado después de que el coche quedara volcado boca abajo. La persona que viajaba en la parte de atrás ha fallecido.
Han intervenido un oficial y tres bomberos de la DPT asi como 061 y sanitarios del Centro de Salud de Mora y Guardia Civil.
